Aseguran que la industria textil alcanzó un crecimiento del 20%

El presidente de la Fundación Pro Tejer, Yeal Kim, afirmó que la industria textil alcanzó ya en agosto último un crecimiento de la actividad de un 20% por encima de los niveles prepandemia, y destacó que durante 2020 el sector invirtió y creó empleo en cifras superiores a las de 2019.



"En el sector hoy estamos trabajando bastante bien después de la pandemia", indicó Kim a Télam, al tiempo que recordó que "en marzo cerramos todas las fábricas y los comercios y cayó muchísimo la actividad", a raíz de las restricciones de la primera etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).



Sin embargo señaló que cuando se flexibilizó el ASPO "desde mayo, empezó a repuntar la actividad", y afirmó que "ya en junio o julio se recuperó el 100% de lo que se había perdido en la cuarentena".



"Y desde agosto superamos el nivel de actividad en un 20%. En comparación con el año pasado, estamos trabajando a full", subrayó el titular de Pro Tejer.



De acuerdo a un informe sobre coyuntura textil, elaborado por la entidad, "el consumo de energía del sector evidencia que la producción creció en setiembre último, y se estima que para el último trimestre del año también se registren importantes incrementos".



Kim dijo que "hay varios motivos para explicar este crecimiento", y señaló que "uno de ellos es que muchos argentinos viajaban al exterior y traían prácticamente US$ 3.000 millones en ropa", pero indicó que "por la pandemia nadie puedo viajar en estos meses".



También precisó que "la Argentina en el rubro textil se abastecía en un 50% desde el exterior", y puntualizó que "cuando comenzó la pandemia muchos importadores dejaron de hacerlo".



En ese sentido remarcó que "las importaciones bajaron abruptamente más de 50% interanual".



Asimismo, puso de relieve que "este gobierno apoyó mucho la producción nacional desde el inicio", y señaló que "la merma en las importaciones también obedece a la decisión de la administración de Alberto Fernández de que no hay dólares suficientes para malgastar en el exterior".



El dirigente gremial empresario también destacó que "si bien las inversiones no llegarán a ser como las calculadas a principios de año, por el parate que hubo de marzo a junio, serán mayores a las de 2019".



Al respecto, el informe de Pro Tejer precisó que la proyección de desembolsos "para el año se ubica en torno a los US$ 100 millones", lo cual representa un 56,25% más "si se lo compara el año anterior para el cual el monto invertido cerró en US$ 64 millones".



En tanto que para el 2021, "se proyectan inversiones relevantes por parte el sector textil que totalizarían unos US$ 250 millones", y se estima que "estas superarán las realizadas en el 2011, el año con mayor nivel de inversión de la década".



En cuanto al empleo, Kim afirmó que "hubo fábricas que tuvieron casos de Covid-19 y gente de alto riesgo licenciada", pero subrayó que "también frente a la demanda, hubo que emplear más cantidad de personas".



El reporte precisó que "el empleo de la cadena textil creció en promedio un 15% en relación con 2019".



El sector textil, desde el rubro algodonero hasta el comercial, pasando por el hilandero, la tejeduría y la confección, emplea un millón de personas y está compuesto por 30.000 empresas.



La Fundación Pro Tejer llevará a cabo la 16 Convención Anual de la Agro Industria Textil y de Indumentaria Argentina, Pro Textil 2020, el 24 y el 25 de noviembre a partir de las 15 de manera virtual.



El evento contará con la participación de más de 1.300 actores de toda la cadena de valor textil-indumentaria de todo el país.



"Desde una visión fuertemente industrial, que pone a la inversión productiva como condición necesaria para alcanzar el desarrollo nacional, Pro Tejer organiza este evento bajo la consigna 'Producir es la salida. El sector textil como protagonista'", remarcó la Fundación.



Durante el encuentro se abordarán distintas temáticas de interés para el sector en vistas a la promoción del sector textil en todos sus eslabones a nivel federal.