Anses: qué se sabe de la entrega de un nuevo bono de $10.000

Que sí, que no. Que está confirmado, pero no tanto. Que seguirá, pero bajo otra modalidad. Pasa el tiempo y lo que no se termina de saber es qué pasará con el ansiado IFE 4 (Ingreso Familiar de Emergencia), la cuarta entrega del bono de $10.000 que Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) viene realizando para paliar la crisis económica desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

A pesar de que se esperaba que a esta altura del mes de octubre el Gobierno nacional ya hubiera confirmado sus intenciones respecto del IFE 4, aún no hay novedades oficiales. Tampoco Anses confirmó qué hará con el bono de $10.000 que fue entregado en tres ocasiones en los últimos 8 meses.

Una de las posibilidades es que Alberto Fernández lo confirme hoy, luego de reunirse con referentes de la UIA (Unión Industrial Argentina), la CGT y la CTEP (Central de la Economía Popular).

Sin embargo, hay detalles importantes del programa que todavía no se definieron, por ejemplo si seguirá alcanzando a más de 9 millones de personas o si se acotará la cantidad de beneficiarios. En ese caso, supondrá un golpe para muchas personas que lo requieren pero por algún motivo ya no entrarían dentro del grupo que lo pueda recibir.

Lo claro es que, de confirmarse, igualmente no comenzará a pagarse esta semana. Ese dato fue confirmado por Anses ante las versiones infundadas que daban cuenta de un inicio de cobro para el día 8 de octubre.