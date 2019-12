Aseguran que no se puede comprar dólares desde la app del Banco Nación

Luego del anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el impuesto del 30% que se aplicará al "dólar ahorro", muchos usuarios del Banco Nación denuncian que es prácticamente imposible comprar dólares a través de la app y del home banking.

Ante la inminente puesta en marcha de la medida, que llevará el valor de la moneda norteamericana alrededor de los $82, era de esperarse que muchos se volcaran a la compra de la divisa extranjera en sus respectivos bancos.

Entre los bancos tradicionales, el Banco Nación es quien ofrece el mejor precio para la venta y los clientes de la entidad financiera estatal están viendo truncas sus posibilidades de adquirir dólares desde la aplicación o el home banking debido a las permanentes fallas en el sistema.

"Generalmente compro desde la app, pero hace varios días que no me deja. Sale un cartel que dice que por el momento no se puede realizar la operación", aseguró Ana, una trabajadora estatal que cobra su salario en la sucursal de Villa Nueva.

El cartel que aparece cuando se intenta comprar dólares a través de la app del Banco Nación

Efectivamente, cuando uno intenta realizar la transacción para comprar la divisa extranjera aparece un aviso que dice: "Momentáneamente no se puede realizar la operación. Por favor intente más tarde".

La particularidad de la cuestión es que los usuarios afirman que la imposibilidad se ha vuelto casi permanente en sintonía con la postura que hizo pública el nuevo gobierno sobre desalentar el ahorro en dólares.

Este jueves, por ejemplo, los clientes del Banco Nación pueden adquirir cada dólar a $62,95, el mejor precio para la venta entre los bancos tradicionales, pero les está costando muchísimo hacerlo desde la comodidad que brinda hacerlo desde su PC o teléfono celular.