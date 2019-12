Sin dar precisiones, el Gobierno confirmó el recargo de 30% a las compras en el exterior

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó hoy que el gobierno nacional aplicará un impuesto del 30% para las compras en moneda extranjera que, aseguró, busca incentivar el turismo local.



A su vez, aclaró que no habrá "ninguna restricción" para los que decidan viajar al exterior, pero que la medida busca "recaudar de una forma esa diferencia entre el gasto en tarjeta de crédito que después se paga en pesos aquí y los dólares".



"El impuesto que se va a cobrar a las compras en el extranjero será del 30% y esto beneficia al turismo local", afirmó Cafiero en una entrevista con radio Diez.

Quizá se dan cuenta que bajando el gasto y los impuestos Argentina volverá a ser productiva y en el mediano plazo la recaudación aumentará más que creando nuevos impuestos. Quizá de dan cuenta que haciendo lo que hay que hacer de a poquito empezamos a salir del fracaso. — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) December 15, 2019





Y agregó: "Con este impuesto se está beneficiando al turismo local que es algo que queríamos hacer porque es una actividad muy dinámica que en este momento genera empleo estacional pero es empleo al fin y es importante".



Más allá de la búsqueda de incentivar la actividad turística, el gobierno nacional pretende con esta medida achicar el déficit de la balanza de turismo del país, que este año rondó los 5.000 millones de dólares.



Durante los últimos años del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2017) el gobierno llegó a imponer un recargo del 35% a las compras en el exterior, sin embargo, se tomaba a cuenta de adelanto Impuesto a las Ganancias, por lo que no fue necesario una nueva ley.​



En este caso, el jefe de Gabinete no explicó de qué manera se haría y si impulsarán o no su tratamiento a través del Congreso nacional como un nuevo impuesto.



De cualquier manera, el recargo alcanzaría todo tipo de compras en el exterior, desde pasajes y hoteles, hasta servicios de suscripción en moneda extranjera, como Netflix o Spotify.