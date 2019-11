Los hogares argentinos gastan el 22,7% de sus ingresos en alimentos

El Indec determinó que el 22,7% del gasto de consumo de hogares se destina a alimentos y bebidas no alcohólicas; 14,5% a vivienda, agua, electricidad y gas, además de 14,3% al transporte, de acuerdo al relevamiento de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares que se realizó entre 2017 y 2018 y que cuyos resultados se divulgaron ayer.



"El gasto en Alimentos y bebidas no alcohólicas representó el 22,7% del gasto de consumo de los hogares a nivel nacional. El gasto de consumo en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles representó el 14,5% del gasto de consumo para el total del país y el transporte representó el 14,3% del consumo", informó el Indec.



La Patagonia y el Gran Buenos Aires fueron las regiones con menor proporción de gastos en alimentos y bebidas no alcohólicas, con 22,8% y 21%, respectivamente.

En cambio, en el Noroeste el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 29% y en el Noreste este consumo crece hasta 30,3% y fueron las regiones con mayor peso en este rubro.



En alimentos y bebidas no alcohólicas, los hogares de la región Cuyo destinaron el 23,1% de sus gastos y en la región Pampeana se aplicó el 22,8%.



El gasto en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que representó 14,5% del consumo para el total del país se compone de un 5,9% en electricidad, gas y otros combustibles; 5% en alquiler de la vivienda, 2,5% en suministro de agua y otros servicios de la vivienda y el 1,1% en conservación y reparación de la vivienda.



Dentro del 14,3% destinado al transporte, el 8,1% estuvo asociado al funcionamiento de equipos de transporte personal, el 3,2% a servicios de transporte y el 3% a la adquisición de vehículos.



"En los hogares con clima educativo alto y muy alto, se registró un menor consumo relativo en alimentos y bebidas no alcohólicas y uno mayor en actividades de esparcimiento. El gasto en salud estuvo principalmente determinado por las prepagas", describió el Indec.

También se explicó que "en los hogares con clima educativo bajo y muy bajo, se observó un mayor consumo proporcional de alimentos y bebidas no alcohólicas y un menor gasto en actividades de recreación, cultura y educación". A la vez, el gasto en salud, dentro de este segmento de hogares, "estuvo principalmente determinado por la compra de medicamentos".



El informe determinó que "los hogares unipersonales integrados por menores de 65 años registraron una proporción menor de gasto en Alimentos y bebidas no alcohólicas y un mayor gasto en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En los hogares unipersonales conformados por adultos de 65 años y más, se observó una mayor proporción del gasto en salud. Finalmente, los hogares nucleares con hijos/as declararon un mayor gasto en educación".