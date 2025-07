18/7/25: el día que se salvaron las acciones de YPF

El 18 de julio de 2025 quedará en la historia del juicio por la manera en que Argentina renacionalizó YPF en 2012; por haber salvado casi ya definitivamente la propiedad en manos del estado del 51% de las acciones de la petrolera . El dato más importante de esta mañana, es que el fondo Burford Capital le anunció a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que acepta que no se le entreguen esos papeles el propiedad del estado nacional, ya que “no quieren administrar una petrolera” . Sino, simplemente, “una garantía que Argentina pagará”.

La presentación judicial de los demandantes vencedores en el fallo de fondo del caso YPF reconoce así, ante la segunda instancia judicial de los Estados Unidos , que no podrán avanzar sobre la petrolera, por cuestiones judiciales, financieras y políticas; pero que están dispuestos a encontrar una solución negociada con Argentina para cerrar el caso.

El cambio de actitud del fondo demandante se basa en la posición favorable al país que asumió la Cámara, al suspender el fallo del 30 de junio de la jueza Loretta Preska que obligaba al país a entregar a Burford en 15 días las acciones de la petrolera, bajo amenaza directa de ser considerada dentro de la figura de “desacato”. Argentina antes que el fallo quedara en firme, decidió no esperar a la decisión definitiva de la jueza (la que fue finalmente negativa para el país), y recurrir ante la segunda instancia; ámbito donde ahora la suerte cambió y se pudo resguardar el 51% de las acciones.

Puntualmente el fondo demandante habló de que “no desean retener las acciones de YPF” y que tampoco quieren “administrar una petrolera”. Sin embargo le reclaman a la Cámara que no permitan al país continuar con la apelación sin depositar una garantía.

Estados Unidos se presentó como "amigo" de la Argentina

La presentación de Burford se hizo el mismo día en que el Donald Trump cumplió, con creces, su promesa de respaldar la posición Argentina en el caso, al presentar el Departamento de Estado su carta de “amicus curiae” a favor del país. Los argumentos de la presentación es que el gobierno de los Estados Unidos “tienen un interés diplomático” en el caso, con lo que apoyan la liberación del 51% de las acciones de la petrolera, “mientras se resuelve la apelación, con el fin de permitir una presentación ordenada de los argumentos y una resolución adecuada de estas cuestiones relevantes”.

Recuerda el gobierno de los Estados Unidos que, para el Ejecutivo de ese país, los bienes de los estados extranjeros en territorio norteamericano gozan de “inmunidad absoluta” y que se si avanzara en una decisión de este tipo, Argentina, “podría sufrir un daño irreparable. Si cumple con las órdenes de traspaso y entrega las acciones de YPF a los acreedores en EE.UU., corre el riesgo de perder el control de ese activo (acciones YPF)”; situación que podría además derivar en una afectación seria de las inversiones de inversores públicos y privados en los Estados Unidos. Finalmente recuerda que, mientras dure la causa en instancias de apelación en Cámara, los intereses y derechos de los demandantes vencedores no se verían afectados.

Mientras tanto el gobierno de Javier Milei continuaba ayer con su satisfacción por la decisión del martes de la Cámara de Apelaciones de suspender la ejecución del avance sobre el 51% de las acciones de YPF, y respaldó la estrategia del estudio Sullivan & Cromwell (S&C) que se había adelantado la semana pasada a pedir esta acción de la Camara, para frenar la embestida de la magistrada. Esto antes de conocer la decisión final de Preska del lunes pasado, de dejar firme su resolución sobre las acciones y amenazar con declarar al país en desacato por no entregar esos papeles. La Camara determinó que por tiempo indefinido no habrá resolución sobre esta situación; y que, lo más importante, el país no tendrá que desprenderse de los papeles de la petrolera.

La orden fue firmada por el juez Steven J. Menashi que dirige la causa en la Cámara, durante una audiencia realizada en el Palacio de Justicia Thurgood Marshall, en la ciudad de Nueva York, una reunión pedida por el estudio que representa al país y reclamada ante la decisión de Preska de avanzar sobre las acciones. El tribunal de apelaciones tomó como consideración la imposibilidad de avanzar sobre los papeles de YPF en poder del Estado, ante la utopía que determinaría la aprobación de una ley para cumplir con el fallo. En este sentido, la decisión de la Cámara de Apelaciones es también una sanción virtual hacia Preska.

La semana pasada el estudio S&C había resuelto no esperar a que la jueza tomara una decisión final sobre el 51% de las acciones, luego que el lunes 30 de junio había sorprendido con el fallo que obligaba a entregarle a Burford y Eton esos papeles. S&C presentó el miércoles de esa semana un escrito pidiendo una revisión, que fue luego contestado por los demandantes el viernes. Sin embargo, para el martes 8, y sin esperar una resolución de fondo de Preska, Argentina recurrió a la Cámara de Apelaciones, denunciando la actitud de la jueza. En esa presentación se acumularon además todos los expedientes sobre los que se corre peligro de embargo de las acciones, incluyendo el de Bainbridge Fund, un caso heredado desde el default del 2002.

En la resolución judicial, el tribunal dejó establecido que la suspensión rige mientras se resuelve la moción formal de suspensión presentada por la Argentina, y aclaró: “Se ordena por la presente que el Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito, hasta que se resuelva la moción de suspensión por parte de un panel de tres jueces”. Según la jurisprudencia de los Estados Unidos, esta decisión se toma cuando desde un tribunal de alzada (como la cámara de Apelaciones) encuentra una decisión de un juez inferior (Preska) con deficiencias reales de cumplimiento. Podría ser el caso de las acciones de YPF y la imposibilidad que tiene el país de poder avanzar, aunque quisiera, sobre la entrega de esos papeles sin una ley habilitante. Algo que, por otro lado, es políticamente imposible de lograr.

Lo importante vinculado a esta decisión de la Cámara de Apelaciones, es el tiempo que gana el país en la causa. Se entiende desde Buenos Aires (pero no se dirá públicamente), que la causa está perdida. La propia segunda instancia judicial de Nueva York debe resolver el fallo de fondo de Preska de septiembre del 2023, que le da la razón a Burford y Eton en la demanda y obliga al país a pagar unos U$S 16.000 millones más intereses y gastos a los vencedores. Argentina apeló la decisión, y el tribunal debe decidir sobre dos cuestiones. La primera es difícil de cambiar: la causa de fondo que falló a favor de los demandantes. Se entiende en general que se trata de cosa juzgada. Pero donde sí puede haber algún tipo de consideración jurisprudencial, es en el argumento de S&C sobre que la medición del dinero a pagar (los 16.000 millones) es una cifra desproporcionada al daño sufrido por los demandantes, y que el número final a liquidar merece una readecuación y un nuevo cálculo. Lo que podría tomar en cuenta ahora la Cámara de Apelaciones, es si antes de determinar que hacer con el 51% de las acciones de YPF, definir el fallo de fondo.

Ante el panorama, desde Buenos Aires se especulaba con que se ganó tiempo. Una definición de la Cámara de Apelaciones demandará al menos lo que resta del 2025 y quizá varios meses del 2026. Y, luego, aún le quedará al país la alternativa de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Un nivel donde difícilmente se acepte una revisión, pero que igualmente demandará un tiempo para tomar una decisión. La especulación más amplia desde la Argentina es que, quizás, para cerrar la causa haya que esperar hasta comienzos del 2027. Un año donde eventualmente ya el país pueda recurrir de manera más fácil a los mercados financieros de deuda voluntaria.

Los puntos fundamentales de la causa que transita días tormentosos en las cortes de los Estados Unidos