Causa YPF: Argentina espera ahora estirar tiempos hasta el 2026

Esto antes de conocer la decisión final de Preska del lunes pasado, de dejar firme su resolución sobre las acciones y amenazar con declarar al país en desacato por no entregar esos papeles. La Cámara determinó que por tiempo indefinido no habrá resolución sobre esta situación; y que, lo más importante, Argentina no tendrá que desprenderse de los papeles de la petrolera.