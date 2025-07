Se conocieron los argumentos de Estados Unidos para presentarse como "amigo" en la causa por YPF

Inmunidad para bienes situados en el extranjero: No hay indicios de que el Congreso de EE.UU., al establecer excepciones a la FSIA limitadas a la inmunidad sobre bienes ubicados en EE.UU., haya tenido la intención de eliminar la inmunidad para bienes situados en el extranjero.

No perjuicio para los demandantes: Una suspensión pendiente de la apelación no perjudicará a los demandantes, ya que Argentina ha señalado que conserva sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa.