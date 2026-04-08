¡Vuelven los visitantes en el Ascenso! Los dos partidos de la Primera Nacional que se jugarán con ambas hinchadas

Después de casi dos décadas, el fútbol del Ascenso empieza a dar señales de cambio y la vuelta de los hinchas visitantes ya asoma en el horizonte.

Vuelven los visitantes al Ascenso y la ilusión se enciende otra vez.

El fútbol del Ascenso argentino está a un paso de recuperar una postal histórica: el regreso de los hinchas visitantes. Por pedido expreso de Claudio Chiqui Tapia, en las próximas horas se confirmaría que dos partidos de la Primera Nacional se disputarán con ambas parcialidades.

Los encuentros elegidos para esta prueba piloto son Quilmes vs Nueva Chicago y Colegiales vs Temperley. Si bien resta el visto bueno final de los organismos de seguridad, la medida ya está definida en un 90% y podría oficializarse en breve.

El Ascenso vuelve a tener visitantes y hay dos partidos cerca de confirmarse El duelo entre Quilmes y Nueva Chicago sufrió incluso una modificación de horario y se jugará el domingo 19 de abril a las 18 en el estadio Centenario. Ese mismo día, desde las 15, Colegiales recibirá a Temperley en otro cruce que podría contar con público visitante.

Embed Vuelven los visitantes en el ascenso Por expreso pedido de Claudio Tapia, en las próximas horas se va a confirmar que QUILMES-CHICAGO y COLEGIALES-TEMPERLEY se jugarán con ambas parcialidades. Falta el ok final de seguridad, pero está definido en un 90%. pic.twitter.com/dmoZlLOWB5 — Pablo Lamédica (@pablolamedica) April 8, 2026 La iniciativa se apoya en experiencias recientes que dejaron buenas sensaciones. En distintos partidos del Ascenso durante el último fin de semana de marzo hubo presencia de ambas hinchadas o público neutral, sin registrarse incidentes de gravedad, lo que renovó el debate sobre el regreso definitivo.

Uno de los casos más destacados se dio en Deportivo Maipú vs Godoy Cruz, donde ambas parcialidades convivieron en el estadio Malvinas Argentinas en un clima de fiesta total. También hubo pruebas en Santiago del Estero y Paraná, aunque bajo la figura de “neutrales”.