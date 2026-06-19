Vozinha, arquero de Cabo Verde, cumplirá otro sueño tras ser el héroe ante España: qué pasará contra Uruguay

El arquero caboverdiano atraviesa días inolvidables en el Mundial y sumará una nueva emoción en la previa de un partido clave para su selección.

El gobierno de Estados Unidos confirmó que trabajó para que la madre del arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, pueda viajar al país y asistir al partido que su equipo disputará el domingo frente a Uruguay por el Mundial 2026.

Según informó el Departamento de Estado, el personal consular estadounidense en Praia, capital caboverdiana, mantuvo contacto permanente con la mujer y le brindó asistencia para agilizar los trámites migratorios necesarios.

La situación tomó relevancia luego de que el propio arquero revelara, tras el empate sin goles ante España en el debut mundialista de su selección, que su madre no había podido obtener la visa para viajar a Estados Unidos y acompañarlo en uno de los momentos más importantes de su carrera.

El caso llegó incluso al Congreso estadounidense. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien tiene raíces caboverdianas por parte de su familia materna, intervino para facilitar el proceso y aseguró que se realizaron gestiones para acelerar la documentación requerida.

Jeffries reveló que mantuvo conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, con el objetivo de encontrar una solución que permita el reencuentro entre madre e hijo en los próximos días.