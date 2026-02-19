Vóley: Regatas brilló con un sólido triunfo y San Martín no pudo sostener la ventaja

Regatas venció 3-0 a San José en la Liga Nacional de vóley femenino; San Martín cayó 3-1 ante Universitario y Pacífico juega ante Glorias Argentinas.

La Liga Nacional de vóley femenino dejó una jornada con resultados opuestos para los equipos mendocinos. Club Mendoza de Regatas logró una contundente victoria por 3 a 0 frente a San José de Entre Ríos, con parciales de 25/19, 25/12 y 25/11, en una actuación dominante de principio a fin.





La Liga de Vóley comenzó con todo para Regatas El conjunto dirigido por Fino Gutierrez se mostró firme en ataque, ordenado en defensa y con gran efectividad en los momentos clave. Pese a la experiencia del rival, las chicas del Lago impusieron condiciones desde el arranque y cerraron el partido sin sobresaltos, consolidando un triunfo que fortalece sus aspiraciones en el certamen.

Regatas triunfo en Voley La contracara fue Municipalidad de San Martín, que comenzó con buenas sensaciones al quedarse con el primer set 26/24 en tie break, pero luego perdió intensidad y terminó cayendo 3 a 1 ante Universitario, que reaccionó a tiempo para revertir el marcador.