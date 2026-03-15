Video: Kimi Antonelli rompió en llanto tras ganar su primera carrera como piloto de Fórmula 1

Kimi Antonelli consiguió su primer triunfo en la Máxima y en la rueda de prensa no pudo ocultar su emoción tras un histórico domingo en Shanghái.

Fue un fin de semana soñado para Kimi Antonelli. El piloto italiano, que había conseguido su primera pole position, ganó de punta a punta el Gran Premio de China y así obtuvo su primer triunfo en la Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2033101281166774720&partner=&hide_thread=false DIRECTO A LA HISTORIA



Kimi Antonelli y su primera victoria en un Gran Premio en el #ChineseGP. ¡Impresionante lo de Mercedes, otra vez con el 1-2!



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Bc03jXsx6J — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 15, 2026 Al principio parecía que la victoria se le escapaba, pues Lewis Hamilton le arrebató el liderato en la largada. Sin embargo, en la siguiente vuelta lo pasó y desde ese momento lideró la carrera en Shanghái a su placer.

Finalmente, su compañero de equipo de Mercedes, George Russell, no pudo atacarlo y Kimi se llevó los 25 puntos del paso asiático. Por su parte, el británico firmó otro 1-2 para la escudería alemana, que ya ganó las dos primeras carreras de la temporada.

La emoción de Kimi Antonelli tras ganar su primera carrera de F1 Al bajarse del auto y festejar con los mecánicos de Mercedes, Kimi Antonelli dialogó con la prensa oficial de la Fórmula 1 y le preguntaron por sus sensaciones. En un principio comenzar a hablar: “Estoy sin palabras, la verdad estoy a punto de llorar. Gracias al equipo por ayudarme a cumplir este sueño. Realmente quería devolver a Italia a lo más alto y hoy lo logramos".