Video: el impactante recibimiento de Racing en el Cilindro: bengalas, humo y fuegos pese al aviso de APreViDe
Pese a que APreViDe había advertido por el uso de pirotecnia, los hinchas de Racing desataron una fiesta inolvidable antes del duelo con Flamengo en Avellaneda.
Humo, bengalas, fuegos, pasión. El pedido de Gustavo Costas fue claro: que el Cilindro estalle. Y la gente de Racing lo hizo realidad. La previa de la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo dejó una postal para la historia: una bienvenida escalofriante, con pirotecnia, color y una energía que se sintió en todo Avellaneda.
La APreViDe, ante los rumores de uso de pirotecnia, había lanzado una advertencia tajante para evitar incidentes. Pero nada frenó al pueblo racinguista. Apenas salió el equipo, el cielo se cubrió de una nube celeste y blanca que se vio desde varios barrios. Desde arriba, el Cilindro parecía un volcán encendido.
Te Podría Interesar
El Cilindro con un recibimiento histórico para el equipo de Costas
El propio Costas, protagonista de este momento soñado, parecía no poder creer la magnitud del recibimiento. “Hay que estar todos juntos”, había dicho el DT en la previa. Y lo estuvo: la gente, el equipo, la historia. Esa misma cancha que fue trinchera, que ya había vivido algo similar en 2024 ante Corinthians, volvió a latir con fuerza.
La escena fue una mezcla de emoción y locura. Porque entre los silbidos, los estruendos y el rojo de las bengalas, lo único visible era la pasión. El micro del plantel había sido escoltado por una marea humana, y adentro del estadio, la atmósfera fue de pura épica.
La sanción que podría recibir Racing Club
Ahora, Racing podría exponerse a sanciones. En 2024, por un recibimiento similar ante Corinthians, la Conmebol le aplicó dos castigos: jugar un partido de Libertadores a puertas cerradas y pagar multas que sumaron 140 mil dólares. Además, la APreViDe había reducido al 50% el aforo para el partido siguiente, frente a Independiente Rivadavia.
Pese a todo, la fiesta volvió a ganar. Racing rugió, el Cilindro estalló y Costas tuvo la bienvenida que soñó.