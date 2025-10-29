Las primeras imágenes de Santiago Sosa en la cancha de Racing tras su operación facial

A 48 horas de haber sido operado por la fractura en su cara, Santiago Sosa se hizo presente en el Cilindro para alentar a Racing y dejó una imagen conmovedora.

Santiago Sosa fue la figura de Racing en el duelo jugado hace una semana en el Maracaná, pero el codazo involuntario de Rojo lo dejó afuera de la revancha.

La lesión de Santiago Sosa golpeó fuerte en Racing, pero el capitán no se quedó en casa. Apenas 48 horas después de haber sido operado por la fractura del hueso malar derecho, el volante dijo presente en el Cilindro de Avellaneda para acompañar a sus compañeros en la vuelta de semifinales ante Flamengo.

Sosa llegó al estadio en camioneta y se lo vio con el rostro todavía vendado, aunque de buen ánimo. “Estoy bien”, alcanzó a decir mientras saludaba a la gente. La ovación fue inmediata: los hinchas explotaron al enterarse de que su capitán estaba en la tribuna, bancando como uno más en un partido clave.

Así está Santiago Sosa tras de su operación en el rostro Santiago Sosa fue al Cilindro a alentar a Racing tras su operación facial Santiago Sosa fue al Cilindro a alentar a Racing tras su operación facial ESPN El gesto tuvo aún más valor porque fue el propio jugador quien le pidió a los médicos poder ir al estadio y estar en la arenga previa del equipo. Un símbolo de compromiso y liderazgo que reflejó el espíritu que Gustavo Costas tanto repite: “Hay que estar todos juntos”.

La cirugía estuvo a cargo del doctor Cristian Martínez y fue exitosa. Tras pasar una noche en observación, Sosa recibió el alta el martes y ya piensa en su regreso. Los tiempos estimados de recuperación rondan el mes y medio, aunque dependerá de la evolución y la consolidación ósea.