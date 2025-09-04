Video: cayó muerto luego de atajar un penal en un torneo de futsal

La trágica definición ocurrió en Brasil. El arquero de 31 años cayó muerto luego de que la pelota rebotara en su pecho.

El arquero brasileño Antonio Édson dos Santos Sousa, conocido como “Pixé”, cayó muerto este miércoles en Augusto Correa, municipio ubicado en el noreste del estado de Pará. El jugador, de 31 años, se desplomó durante la definición por penales en los Juegos de la Semana de la Patria 2025.

Según testigos, el arquero se arrojó hacia su derecha y logró contener un disparo. Segundos después, tras caminar algunos pasos en dirección a un compañero, cayó al suelo de manera repentina. La situación generó la inmediata reacción de árbitros, rivales y compañeros, quienes solicitaron asistencia médica de urgencia.

foto-prefeituradeaugustocorreapainstagram-OKHT4T5GL5FZ7L7LH75NPWZGAI

El guardameta fue asistido inicialmente en el polideportivo Zezinho de Freitas y posteriormente derivado al centro de salud São Miguel, donde perdió la vida minutos después de arribar.

El video del penal trágico FUTSAL TRÁGICO