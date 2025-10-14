Una figura del Barcelona se lesionó durante la fecha FIFA y se perderá el clásico ante el Real Madrid

Una de las piezas claves del Barcelona de Hansi Flick se lesionó durante la fecha FIFA y será baja para el Clásico frente al Merengue a fines de octubre.

Una figura del Barcelona se lesionó y se perderá el clásico ante el Real Madrid

El Barcelona recibió una noticia inesperada en plena fecha FIFA, ya que Robert Lewandowski sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el partido de Polonia frente a Lituania y estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas.

El club confirmó la lesión a través de un parte médico oficial, aunque sin detallar los plazos exactos de recuperación. Se trata de una recaída de la molestia que había sufrido en agosto, que ya le había impedido disputar el Trofeo Joan Gamper y el inicio de LaLiga ante Mallorca.

Lewandowski se lesionó y se perderá el Clásico ante el Real Madrid La baja del delantero llega en un momento clave para el conjunto dirigido por Hansi Flick. Lewandowski se perderá el clásico ante el Real Madrid, programado para el domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, además de los compromisos frente a Girona y Olympiakos, por LaLiga y la Champions League, respectivamente.

El ex agente de Robert Lewandowski lo destrozó. Foto: EFE Robert Lewandowski se lesionó con Polonia y se perderá el clásico frente al Real Madrid. Foto: EFE También quedará al margen del cruce ante Elche y podría no llegar a tiempo para el duelo contra el Brujas en Bélgica. En total, serían al menos cinco partidos de ausencia en un tramo decisivo de la temporada para el Barcelona.

El diagnóstico encendió nuevamente las alarmas en el cuerpo técnico, ya que es la cuarta lesión muscular que sufre Lewandowski en los últimos 16 meses y vuelve a producirse en una fecha FIFA.