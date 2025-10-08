LaLiga lleva un partido oficial a Estados Unidos: Villarreal y Barcelona se enfrentarán en Miami
Por primera vez, un partido oficial de LaLiga se disputará fuera de España. La decisión busca proyectar el fútbol español a nivel internacional.
LaLiga anunció oficialmente que el encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Primera División, entre Villarreal y Barcelona, se disputará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami(Florida, EE. UU.). Será la primera vez que un partido de la máxima categoría del fútbol español se juegue fuera del país.
“Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión”, expresó la organización en un comunicado. La entidad también señaló que “se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada”, en referencia a las críticas por la medida.
Tebas: “Queremos acercar el fútbol español a una afición global”
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió la decisión argumentando que el objetivo es “acercar” el fútbol español “a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España”.
Por su parte, Fernando Roig, presidente del Villarreal, celebró la oportunidad de crecimiento internacional: “Es una oportunidad histórica para seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos”. Además, aseguró que el club adoptará medidas para compensar a los abonados que no puedan asistir.
Compromiso de los clubes y beneficios para los aficionados
Roig explicó que “los abonados del Villarreal podrán viajar de forma gratuita al partido” y que quienes no viajen “tendrán un descuento del 30% en el precio de su abono”, como forma de reconocer su fidelidad.
En tanto, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, destacó el valor estratégico del encuentro: “Estamos deseando volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en Estados Unidos y agradecemos a LaLiga la oportunidad de acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el club”.
El dirigente azulgrana añadió: “Como club global, con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales. Un partido oficial en una ciudad como Miami será sin duda un gran espectáculo”.
Un paso hacia la expansión internacional de LaLiga
Según el comunicado, la decisión es el resultado de “años de diálogo y coordinación con todas las partes implicadas”. El objetivo, explican, es impulsar el crecimiento internacional del campeonato, ampliar la base global de aficionados y reforzar el valor de LaLiga como una de las mejores competiciones del mundo.
Además, se prevén eventos promocionales en Estados Unidos durante las semanas previas al partido, para “que los aficionados puedan conocer y disfrutar de todo el ecosistema de LaLiga más allá del propio encuentro”.
El Hard Rock Stadium, sede habitual de grandes eventos deportivos y culturales, recibirá a unos 65.000 espectadores. La preventa de entradas comenzará el 21 de octubre, mientras que la venta general se abrirá el 22 de octubre.