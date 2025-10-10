Un jugador de Defensa y Justicia fue suspendido por doping por segunda vez en su carrera

El delantero de Defensa y Justicia Juan Bautista Miritello , fue suspendido provisionalmente por la Conmebol tras detectarse un resultado analítico adverso en un control antidopaje realizado durante la Copa Sudamericana, en el partido ante Universidad Católica de Ecuador, disputado el 14 de mayo pasado.

La decisión, que deja al jugador inhabilitado para participar en competencias oficiales, fue confirmada a través del Boletín Nº 6766 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Allí se detalla que la medida se aplica conforme al artículo 30 del Reglamento Antidopaje de la Conmebol , el cual establece la suspensión provisional de todo futbolista mientras se investiga su caso.

Mientras dure la sanción, Miritello no podrá participar en ninguna actividad oficial ni competencia organizada por la Conmebol, la FIFA o asociaciones afiliadas, ni en torneos nacionales o internacionales bajo jurisdicción de ligas profesionales o federaciones reconocidas.

El reglamento solo permite su participación en programas de formación o rehabilitación aprobados por las autoridades antidopaje.

El delantero, de 25 años, enfrenta así su segunda suspensión vinculada a un control antidopaje. En 2023, Miritello ya había sido sancionado por tres meses tras arrojar un resultado positivo en un examen realizado el 11 de julio, también bajo competencia de la Conmebol.

En aquella oportunidad, el jugador fue encontrado responsable de infringir los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje, que refieren a la presencia y uso o intento de uso de sustancias o métodos prohibidos.

A la espera de la contraprueba

Miritello, que llegó a Defensa y Justicia en 2024 tras su paso por Instituto, permanecerá apartado de toda actividad competitiva hasta que se complete el procedimiento disciplinario. La resolución definitiva dependerá del resultado de la contraprueba y del dictamen final del Tribunal de Disciplina de la Conmebol.

Mientras tanto, el club de Florencio Varela no emitió un comunicado oficial, a la espera de los resultados y del cierre formal de la investigación.