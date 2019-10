Un candidato a la presidencia de Boca criticó el spot y apuntó contra Angelici

Este diciembre Boca tendrá elecciones y habrá un nuevo presidente ya que Daniel Angelici afirmó que no se presentará en ninguna lista. José Beraldi, uno de los candidatos, habló sobre la última polémica que enfrentó el club y dijo: "El spot es una falta de respeto. No han razonado lo que iban a hacer".

José Beraldi

"No nos olvidemos lo que fueron los colombianos, los peruanos... Julio Menéndez, uno de los mejores centrales. Entrar en esa xenofobia no me parece", explicó Beraldi en diálogo radial con el programa Salimos Jugando.

Sobre la gestión de Angelici y aseguró que es un fracaso deportivo, porque los balances no se festejan. "Venimos de 8 años de fracasos. No nos podemos conformar con dos títulos locales y Copa Argentina. Las últimas 3 finales las perdimos. Es un fracaso deportivo", afirmó.