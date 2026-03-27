Tras un viernes complicado, Alpine encuentra una señal positiva en Suzuka

Alpine completó las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Japón de la Fórmula 1 con sensaciones dispares en el circuito de Suzuka . Mientras el rendimiento a una vuelta dejó al equipo lejos de los puestos de referencia , los datos de ritmo de carrera abren una perspectiva diferente de cara al resto del fin de semana.

En los tiempos de las prácticas, Pierre Gasly se ubicó en la 14° posición y Franco Colapinto en la 17°, evidenciando las dificultades del A526 en sectores de alta velocidad. El trazado japonés, especialmente en su primer sector, volvió a exponer una de las principales debilidades del conjunto francés.

El director deportivo, Steve Nielsen, reconoció ese escenario y lo comparó con otras citas recientes del calendario : "Se siente muy similar a Melbourne. Éramos mucho más competitivos en China en este punto de lo que lo somos aquí".

La secuencia de curvas rápidas iniciales de Suzuka fue el punto más crítico para Alpine , que perdió tiempo frente a sus rivales directos en esa zona clave del circuito. Esa limitación impactó directamente en los intentos de vuelta rápida y condicionó los resultados del viernes.

Con la tercera práctica libre y la clasificación aún por delante, el equipo deberá encontrar soluciones para mejorar su rendimiento en baja carga de combustible si quiere avanzar posiciones en la grilla.

El dato que cambia el panorama para la carrera

Más allá de las dificultades, el análisis de tandas largas en la segunda práctica dejó una señal alentadora: Alpine mostró un ritmo competitivo con alta carga de combustible, ubicándose en línea con equipos de la zona media e incluso con registros favorables en comparación con algunos rivales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/allpainfanclub/status/2037545696203559197&partner=&hide_thread=false | Ritmo de carrera según el simulador de la F1:



Alpine, cuarto equipo#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OoPY2cmXhD — Allpain Fan Club (@allpainfanclub) March 27, 2026

"Nuestro ritmo en tandas largas con alta carga de combustible es bastante bueno, competitivo frente a Audi y Haas, que probablemente sean nuestros principales rivales en este momento", explicó Nielsen. Aun así, marcó la clave para lo que viene: "Pero el ritmo a una vuelta, que es importante para mañana, hace que sea clave clasificar lo más adelante posible para poder competir desde la vuelta uno; no quiero pasar la mitad de la carrera tratando de volver al top 10".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDataAnalysis/status/2037463277807047042&partner=&hide_thread=false FP2 LONG RUNS



Mercedes is looking untouchable: quick and consistent

LEC was next best, yet over 0.6s/lap slower!

PIA set the quickest lap, but long run didn't impress

Alpine andHaas are looking good again!

VER again nowhere. HAD was as quick as him once slow laps… pic.twitter.com/CRgPTkTLR5 — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) March 27, 2026

Con la FP3 y la clasificación en el horizonte inmediato, Alpine se enfoca en trasladar ese rendimiento de carrera a una mejor posición de partida, sin perder de vista que el dato del viernes ofrece un argumento concreto para pensar en el domingo.