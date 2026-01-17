Tras su paso por River, Matías Almeyda tomó una contundente decisión con Federico Gattoni

Sin minutos en el Sevilla, Matías Almeyda tomó una llamativa decisión con el defensor que viene de un flojo paso por el Millonario.

El salto de Federico Gattoni desde San Lorenzo al fútbol europeo aparecía como un paso clave en su carrera, pero su etapa en Sevilla distó mucho de lo esperado. Desde su desembarco en febrero de 2023, el defensor no logró continuidad y, aun con los préstamos a River y Anderlecht en el camino, apenas acumuló 21 partidos oficiales en los últimos dos años y medio.

Su paso por el Millonario dejó escaso margen para mostrarse: Marcelo Gallardo solo lo utilizó una vez, en un cruce de Copa Argentina frente a Ciudad de Bolívar en marzo, y aunque integró la delegación que viajó a Estados Unidos para el Mundial de Clubes, luego no volvió a sumar minutos en ninguna competencia.

Federico Gattoni.jpg Gattoni no tuvo un buen paso por River. @fedeagattoni El regreso a Andalucía tampoco modificó el panorama. Ni siquiera el contexto adverso del Sevilla —plantel corto, ausencia de incorporaciones de peso y varias bajas por lesión— abrió una puerta para Gattoni, que no aparece en la consideración de Matías Almeyda para el armado del equipo.

La decisión de Matías Almeyda con Federico Gattoni La falta de rodaje en River tampoco funcionó como vidriera y, hasta ahora, no surgieron interesados firmes en sumarlo a préstamo. Mientras tanto, el zaguero se entrena con el plantel del Nervión con la intención de revertir la mirada del entrenador, aunque en el club entienden que, por su delicada situación económica, liberar su ficha sería una opción más conveniente para habilitar la llegada de un refuerzo pedido por el cuerpo técnico.