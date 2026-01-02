La llamativa frase de Matías Almeyda sobre la salida de Gattoni de River y su futuro en el Sevilla: "Veremos que pasa en el..."

Matías Almeyda se refirió al paso de Federico Gattoni por el elenco de Núñez y dejó en claro cuál será su futuro en el cuadro andaluz.

Uno de los futbolistas que se fue de River a fines de 2025 fue Federico Gattoni. No obstante, el exdefensor de San Lorenzo sabía que dejaría el club de Núñez desde mitad de temporada, ya que nunca estuvo en la consideración de Marcelo Gallardo.

A diferencia de jugadores como Matías Rojas, Kranevitter o Aliendro (todos se fueron a mitad de año), el condicionante que tenía el marcador central es que la opción de interrumpir el préstamo seis meses antes de lo pactado le hubiese costado a River una suma cercana al millón de euros, en concepto de penalización al Sevilla, dueño de su pase.

Ante ello, le comunicaron al cuadro que dirige Matías Almeyda que no harían uso de la opción de compra de 3.2 millones de euros por lo que debió regresar a España y ahora se entrena con el máximo ganador de la Europa League mientras le buscan una salida.

La llamativa sentencia de Matías Almeyda sobre el paso de Gattoni por River Ahora, quien habló sobre el paso de Federico Gattoni por el elenco de Núñez fue el Pelado Almeyda. En la conferencia de prensa previo al duelo de este fin de semana ante el Levante, el argentino fue consultado sobre algunos jugadores que regresaban de sus respectivos préstamos y entre ellos se encontraba el ex San Lorenzo: "Hablé con Gattoni. Estaba enterado de su paso por River, de que estuvo entrenando aparte", arrancó.

Matías Almeyda Sevilla Almeyda habló sobre el regreso de Gattoni y su paso por River. EFE "Veremos lo que pasa en el mercado. Mientras tanto, se le dará el respeto que merece como profesional y como persona", añadió el Pelado, manifestando implícitamente que se le buscará una salida para liberar una plaza que pueda ser utilizada para reforzar el plantel profesional, más allá de que se sigue entrenando con el número 25.