Tras ser despedido de Venezuela, Fernando Batista será el DT de otra selección de América

Luego de no conseguir la clasificación al Mundial 2026 con la Vinotinto, Fernando Batista se convertirá en el entrenador de otra selección de América.

Fernando Batista estuvo muy cerca de cumplir el sueño mundialista con Venezuela. Sin embargo, la Vinotinto se quedó a las puertas del repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas y junto con Perú y Chile no disputarán el Mundial 2026.

Ante ello, el Bocha fue destituido de su cargo y quedó a la espera de otra oportunidad laboral, que le llegó en las últimas horas: el entrenador argentino continuará su carrera dirigiendo a la Selección de Costa Rica, combinado que tampoco logró clasificarse a la Copa del Mundo 2026, tras tres ediciones consecutivas disputando el certamen (2014, 2018 y 2022).

Fernando Batista es el nuevo DT de Cosa Rica El gran objetivo de los Ticos es clasificarse a la Copa del Mundo 2030 y es por ello que el Bocha tiene contrato hasta ese año. El argentino contará con un amplio cuerpo técnico y el anuncio oficial de su llegada se hará una vez que se firme el vínculo.

Fernando Batista es el nuevo entrenador de Costa Rica.

*Ya hay un acuerdo de palabra y solo falta que firme hasta fines de las próximas Eliminatorias, con opción de prorrogar si se clasifica al Mundial 2030.

@KevinJimenezCR pic.twitter.com/z8leISqwCk — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 25, 2026 Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le comentó a la prensa que el Comité Ejecutivo sostuvo una reunión ya decidió quién será su nuevo entrenador, pero que no lo anunciarán hasta que se firme el contrato respectivo, lo que podría suceder la próxima semana.

Batista estuvo a un paso de lograr el milagro con Venezuela Fernando Batista había conseguido ilusionar a todo un país: puso a Venezuela a tiro de su primera Copa del Mundo y la dejó en zona de pelea durante buena parte del proceso. Sin embargo, el tramo decisivo resultó letal. Tres derrotas consecutivas frente a Uruguay, Argentina y Colombia terminaron por diluir el sueño mundialista y enfriaron la escalada vinotinto.