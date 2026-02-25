La postura de Infantino sobre México como sede del Mundial ante la delicada situación que atraviesa el país

Gianni Infantino se pronunció respecto del complicado momento que pasa México a menos de 4 meses del Mundial por los hechos de violencia de los últimos días.

Faltan menos de 4 meses para el inicio del Mundial 2026 y México, la segunda sede más importante después de Estados Unido, traviesa días muy complicados debido a los fuertes hechos de violencia que se desarrollan en distintas regiones del país, especialmente en Jalisco -donde se dio muerte a Nemesio Oseguera Cervantes, el "Mencho", líder del cártel local-.

Esta alarmante situación preocupa mucho a la FIFA y la organización del certamen, ya que dentro de un mes empezará a jugarse también allí el Repechaje mundialista para definir a los últimos clasificados. Sin embargo, pese a las especulaciones que comenzaron a surgir en la última semana, Gianni Infantino descartó cambiar las sedes de suelo azteca.

"Estamos analizando y monitoreando la situación en estos días, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Claudia Sheinbaum y en las autoridades. Estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible", aseguró el presidente del máximo ente del fútbol internacional este miércoles en una conferencia de prensa que brindó en Barranquilla.

"México es un gran país y un país de fútbol. Como en cada país del mundo, pasan cosas. Por eso existen autoridades, policías y estados que van a asegurar el orden y la seguridad", agregó el suizo en la misma sintonía. Y sostuvo: "De mi parte y de parte de la FIFA hay confianza absoluta. Estamos en contacto permanente con las autoridades y seguimos la situación de cerca".