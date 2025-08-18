Tras ser designado capitán del equipo, Cuti Romero tomó una fuerte decisión con el Tottenham

Cristian Romero, que viene de ganar la Europa League con el Tottenham la pasada temporada y era pretendido por varios clubes, definió su futuro.

Cristian Romero es considerado uno de los mejores defensores centrales del mundo entero. Sus grandes desempeños con la Selección argentina y con el Tottenham Hotspur en los últimos años hicieron que muchos de los clubes más importantes de Europa se interesaran en él, como los dos gigantes de Madrid, el Real y el Atlético.

En el conjunto londinense, donde es uno de los principales baluartes del plantel y de los jugadores favoritos de la hinchada, hicieron lo posible por blindarlo. Tras una temporada 2024/25 en la que ganaron la Europa League, y con la salida del histórico Heung-Min Son, designaron al Cuti como capitán del equipo, y este lunes hicieron un importantísimo anuncio.

Cristian Romero renovó con el Tottenham hasta 2029 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpursOfficial/status/1957464020979511694&partner=&hide_thread=false Cuti's contract with you pic.twitter.com/4w4Iz8MYA5 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2025 Esta mañana, los Spurs anunciaron en sus redes oficiales que el defensor cordobés de 27 años renovó su contrato con las institución hasta junio de 2029. "Trabajo duro y alma, juntos: este es mi contrato con ustedes", fueron las palabras el ex Belgrano para los fanáticos en el posteo que daba a conocer la noticia.

Romero llegó a Tottenham en 2021 tras un gran paso por la Atalanta de Italia y una destacada actuación en la Copa América 2021, con campeonato incluido. Acumula un total de 126 partidos disputados en el conjunto inglés, con 8 goles convertidos (el más reciente en la Supercopa Europea contra PSG) y 3 asistencias.

El mensaje de Cuti Romero tras renovar con Tottenham El mensaje de Cuti Romero tras renovar con Tottenham Tras el anuncio oficial, el club publicó un video en el que el Cuti dejó un sentido mensaje para los hinchas: "Estoy muy feliz aquí. Para mí, este club es el mejor en el mundo. Lo que fueron estas dos semanas, primero siendo designado capitán y ahora extendiendo mi contrato, pera mi es fantástico. Tomé una gran decisión", señala en un principio.