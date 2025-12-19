Tras los insultos y la suspensión, Macabi es el campeón anual del básquet mendocino

Macabi venció a Godoy Cruz 2 a 0 en la serie final del básquet de Mendoza. Este jueves se jugó el tiempo restante del partido suspendido y el segundo encuentro.

En una jornada rara, distinta y algo polémica por la decisión del Tribunal de Penas de la Federación de Básquet de la provincia de Mendoza, se cerró la temporada 2025 en el estadio Salvador Bonanno de Andes Talleres.

Es que tras el escándalo y la suspensión del primer partido de la final entre el Club Israelita Macabi y Godoy Cruz Antonio Tomba, el día lunes, se decidió la continuación de ese juego y la realización del segundo encuentro, para la misma jornada, la de este jueves por la noche.

En limpio. El pasado lunes, por cantos antisemitas que bajaron desde la parcialidad del Tomba, se suspendió el primer partido de la final, que se juega al mejor de tres. Faltaban 2.20 minutos para el cierre y ganaba Godoy Cruz por 88 a 87.

¿Qué decidió el Tribunal para darle continuidad a la final? Que este jueves se disputen los 2.20 minutos restantes a puertas cerradas en el mismo escenario y a continuación, tras un descanso, el segundo partido con aforo reducido. Es decir, en la misma jornada se definió el juego 1 y el juego 2 de la final.

macabi adenro Los festejos de Macabi tras el triunfo y la consagración. Prensa Federación de Básquet de Mendoza Macabi campeón: los resultados de las finales A pesar de que el Tomba estaba arriba en el resultado, en la continuidad del primer partido no pudo ajustar los tiros, falló mucho y Macabi lo dio vuelta. El Celeste ganó por 8 a 0 ese mini partido y se quedó con el triunfo por 95 a 88.