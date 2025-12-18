Polémico: tras los cantos antisemitas, se juega hoy el tiempo restante y el segundo partido

El encuentro entre Godoy Cruz e Israelita Macabi, suspendido el martes por antisemitismo, continuará esta noche y además se jugará la segunda final.

Hasta el momento de la suspensión, Godoy Cruz ganaba por un punto la primera final anual de la Superliga de básquet.

El Tribunal de Penas perteneciente a la Federación de Básquet de la provincia de Mendoza decidió este jueves la prosecución del encuentro entre Godoy Cruz e Israelita Macabi, por la primera final anual de la Superliga, y además programó el segundo partido, que se disputará a continuación.

El martes pasado, el primer juego entre el Tomba y el Celeste, los dos campeones del año que deben definir al mejor de 2025, tuvo que ser suspendido debido a cantos antisemitas por parte de la parcialidad del Bodeguero cuando restaban 2’20’’ para la finalización del encuentro.

basquet superliga El Tomba, ganador del Apertura, y el Celeste, campeón del Clausura, volverán a verse las caras este jueves en Talleres. Prensa FBPM En ese momento, los árbitros del encuentro tomaron la decisión de activar el protocolo de la Confederación Argentina, detener las acciones y levantar planilla, lo que despertó un sinfín de reacciones ante la determinación.