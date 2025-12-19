La postura de Verón sobre Martín Palermo y Enzo Pérez: qué dijo el presidente de Estudiantes

Juan Sebastián Verón se refirió a la chance de que el Titán dirija al club en el futuro y fue tajante sobre el posible retorno del mediocampista.

Juan Sebastián Verón volvió a escena con declaraciones fuertes. El presidente de Estudiantes de La Plata se refirió a dos temas sensibles para el mundo Pincha: la posibilidad de que Martín Palermo sea entrenador del club en algún momento y la chance de un regreso de Enzo Pérez, hoy con vínculo vigente en River.

Consultado por el nombre del Titán, recientemente desvinculado de Fortaleza tras el descenso en el Brasileirao, Verón no descartó esa alternativa a futuro. “¿Si Martín puede ser DT de Estudiantes en un futuro? Puede ser. El día de mañana puedo no estar. Martín tiene un recorrido importante y es un técnico respetado, así que puede ser en algún momento”, expresó en diálogo con CieloSports.

Juan Sebastián Verón elogió a Palermo como DT y le abrió la puerta Verón sobre una posible llegada de Palermo como DT @cielosports Distinta fue su postura cuando habló de Enzo Pérez, quien dejó el club a comienzos de este año y quedará libre de River a inicios de 2026. El presidente fue claro: “Con Enzo no hablamos. Más allá de que es un tipo querido y que hizo historia en nuestro club, estamos apuntando a otra cosa”.

En esa misma línea, Verón también descartó la vuelta de Marcos Rojo. “Hoy me parece difícil que vuelva. Me parece que él además está bien donde está. Nosotros hoy estamos apuntando a otra cosa. Yo no me puedo poner a juzgar ni en consejero. Ya es grande y sabe”, remarcó.

Verón habló sobre un posible regreso de Enzo Pérez Verón sobre la posible vuelta de Enzo Pérez a Estudiantes Verón sobre la posible vuelta de Enzo Pérez a Estudiantes @cielosports El presidente del León también se refirió a los cruces públicos con dirigentes vinculados a la AFA, como Pablo Toviggino y Maxi Levy. “Algunos me llegan, pero no es que me modifican el día o el humor. Se dirime ahí. Yo estuve en el mismo estadio el otro día y nadie me vino a buscar”, aseguró.