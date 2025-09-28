Tras la eliminación en la Copa, River vuelve al Monumental para recibir a Deportivo Riestra: hora y cómo ver en vivo

River recibirá este domingo a Deportivo Riestra , por la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita arrebatarle a su rival la primera posición en la Zona B.

El encuentro está programado para las 18 horas, se llevará a cabo en el estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, quien será secundado desde el VAR por Lucas Novelli.

River llega a este duelo clave golpeado, luego de lo que fue la dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil, que lo superó tanto en condición de visitante como de local.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo acumulan tres derrotas consecutivas, ya que además de las caídas frente al Palmeiras, también fueron superados por Atlético Tucumán en la novena fecha del torneo Clausura .

De cara a este encuentro, el Millonario no podrá contar con Enzo Pérez ni con Juan Portillo, por sus respectivos problemas físicos. Es por esto que se podría dar el ingreso del juvenil Agustín de la Cuesta, quien viene de sumar minutos ante Atlético Tucumán.

Deportivo Riestra llega en su mejor momento

Deportivo Riestra, por su parte, es la gran sorpresa de este torneo, ya que tuvo un arranque inmejorable y lidera en la Zona B con 19 puntos, uno más que River.

Los dirigidos por Gustavo Benítez ganaron en sus últimas cuatro presentaciones, que fueron ante Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima La Plata.

deportivo riestra El Malevo llega como puntero de la zona y quiere dar el batacazo en el Monumental Fotobaires

Las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Torneo Clausura

Fecha 10

River – Deportivo Riestra

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

Horario: 18. TV: ESPN Premium

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexande Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.