Tras dirigir a Botafogo, Vasco da Gama y Corinthians, Ramón Díaz está a un paso de ser DT de otro grande de Brasil

Tras un fallido paso por Olimpia de Paraguay, Ramón Díaz está a un paso de firmar contrato con un gigante del Brasileirao.

Luego de su fallido paso por Olimpia de Paraguay, en el cual dirigió tan solo 7 partidos (2 victorias, 2 empates y tres caídas), Ramón Díaz está muy cerca de volver a dirigir en Brasil, país donde ya tuvo varias experiencias al frente de clubes.

Ramón Díaz a un paso de dirigir al Inter de Porto Alegre El Pelado, que lleva unas semanas sin ver fútbol, llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia del Inter de Porto Alegre, quien también tenía en carpeta a Luis Zubeldía, y en los próximos días firmará su contrato hasta 2026 junto a su hijo Emiliano para reemplazar a Roger Machado, quien fue destituido de su cargo tras perder el pasado domingo el clásico frente al Gremio por 3-2 en condición de local.

A su vez, el Colorado no disputa ningún certamen internacional (quedó eliminado en los octavos de la Libertadores ante el Flamengo) y en el Brasileirao ocupa la posición 13° con 28 unidades, a una de la clasificación a la Copa Sudamericana y cinco arriba del descenso directo, en 23 jornadas disputadas.

Ramón Díaz palpitó el cruce ante Racing por Sudamericana. Foto: Instagram @ramondiaz_dt Ramón Díaz a un paso de dirigir al Inter de Porto Alegre. Foto: Instagram @ramondiaz_dt @ramondiaz_dt

El paso de Ramón Díaz por el fútbol de Brasil De esta manera, el exentrenador de San Lorenzo y River tendrá su cuarta experiencia en Brasil, ya que en 2020 fue contratado por Botafogo, pero una operación de urgencia lo obligó a estar ausente y terminó siendo desvinculado sin haber dirigido un solo partido.