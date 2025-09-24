Tras dirigir a Botafogo, Vasco da Gama y Corinthians, Ramón Díaz está a un paso de ser DT de otro grande de Brasil
Tras un fallido paso por Olimpia de Paraguay, Ramón Díaz está a un paso de firmar contrato con un gigante del Brasileirao.
Luego de su fallido paso por Olimpia de Paraguay, en el cual dirigió tan solo 7 partidos (2 victorias, 2 empates y tres caídas), Ramón Díaz está muy cerca de volver a dirigir en Brasil, país donde ya tuvo varias experiencias al frente de clubes.
Ramón Díaz a un paso de dirigir al Inter de Porto Alegre
El Pelado, que lleva unas semanas sin ver fútbol, llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia del Inter de Porto Alegre, quien también tenía en carpeta a Luis Zubeldía, y en los próximos días firmará su contrato hasta 2026 junto a su hijo Emiliano para reemplazar a Roger Machado, quien fue destituido de su cargo tras perder el pasado domingo el clásico frente al Gremio por 3-2 en condición de local.
A su vez, el Colorado no disputa ningún certamen internacional (quedó eliminado en los octavos de la Libertadores ante el Flamengo) y en el Brasileirao ocupa la posición 13° con 28 unidades, a una de la clasificación a la Copa Sudamericana y cinco arriba del descenso directo, en 23 jornadas disputadas.
El paso de Ramón Díaz por el fútbol de Brasil
De esta manera, el exentrenador de San Lorenzo y River tendrá su cuarta experiencia en Brasil, ya que en 2020 fue contratado por Botafogo, pero una operación de urgencia lo obligó a estar ausente y terminó siendo desvinculado sin haber dirigido un solo partido.
Ya en la temporada 2023-24 dirigido al Vasco Da Gama donde tuvo un buen paso en sus 27 partidos que dirigió, de los cuales ganó 11, empató 7 y cayó en otras 11 oportunidades. Tras dirigir al elenco carioca, Ramón Díaz fue contratado como nuevo DT del Corinthians y en el elenco paulista alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2024 (perdió ante Racing por 4-3 en el global) y en el certamen brasileño estuvo muy cerca de perder la categoría y es por ello que fue destituido en su cargo.