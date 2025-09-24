El llamativo sincericidio de Maravilla Martínez con dos hinchas de Racing ¡de auto a auto en un semáforo!: "Ganamos de..."

Maravilla Martínez se topó con dos fanáticos de la Academia en un semáforo y allí lanzó una brutal sentencia del partido ante Vélez.

28 años después, Racing se metió en las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo de Gustavo Costas sigue mostrando su jerarquía copera y el pasado martes se impuso por 1-0 (2-0) ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto con un gol de Santiago Solari y de esta manera se convirtió en uno de los cuatro semifinalistas de la edición 2025.

En un partido muy reñido, la Academia tuvo un excelente primer tiempo y de no ser por las grandes atajadas de Tomás Marchiori, la figura del Fortín, se pudo haber ido al entretiempo en ventaja. Ya en el complemento, los dirigidos por el Mellizo fueron en busca de igualar la serie y a los 70 minutos, Facundo Cambeses tuvo una reacción espectacular para evitar el tanto de Machuca (en principio convalidaron el gol, pero luego de la revisión VAR determinaron que la pelota no entró).

Finalmente, sobre el cierre del partido y antes de que haga los cambios, Gabriel Rojas armó una jugada individual, lanzó un buscapié y allí encontró el pie de Solari, quien solamente empujó la pelota adentro del arco para que el Cilindro de Avellaneda explote de felicidad y festeja la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.

El llamativo sincericidio de Maravilla Martínez con dos hinchas de Racing Luego de festejar en el vestuario el pase a la siguiente instancia, los jugadores de Racing se fueron a festejar con sus familias y a tener un merecido descanso. Uno de los que se lo ganó merecidamente fue Maravilla Martínez, quien a pesar de no convertir un gol fue uno de los puntos altos del equipo de Costas.