Ramón Díaz renunció a Olimpia ¡tras solo 7 partidos! y reveló el motivo: "Claramente, somos..."

A poco más de un mes de haber asumido como dupla técnica de Olimpia, Ramón Díaz y su hijo Emiliano decidieron dar un paso al costado.

Después de salir campeón de la mano de Martín Palermo el año pasado, Olimpia no encontró el rumbo en este 2025. Tras despedir al Titán y un breve y fallido paso de Fabián Bustos, el club más grande de Paraguay renovó la fe con la contratación de Ramón Díaz y su hijo Emiliano, que asumieron el pasado 17 de julio.

Sin embargo, las esperanzas se esfumaron rápidamente y, en poco más de un mes, terminaron renunciando tras haber dirigido apenas 7 partidos. El balance fue de 2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas (2-3 en el clásico contra Cerro Porteño y 0-4 ante Guaraní incluidos). El Decano actualmente se ubica 10° de 12 equipos en el torneo Clausura y 5° en la tabla anual, y está quedando fuera de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Tras la caía de este domingo por 2-0 ante General Caballero, la dupla técnica padre e hijo decidieron dar un paso al costado y lo anunciaron en conferencia de prensa: "Nunca nos sentimos tan cómodos como en el lugar en que estamos, porque hace mucho que nos conocemos y sabemos la idiosincrasia del país. Pero el fútbol es diferente: necesitás resultados y más en un equipo grande. Cuando las cosas no se dan, para no complicar ni al club, ni al presidente, ni a la gente, lo mejor es irse", explicó el Pelado.

Luego, le dejó un mensaje a los hinchas de la O: "El público siempre nos ha acompañado y nosotros no les hemos brindado lo que pretendían. Olimpia tiene una historia tremenda, que la gente respalde a estos dirigentes porque son de primer nivel, y también a los jugadores, que hay muchos jóvenes que tienen que seguir creciendo", apuntó Ramón Díaz.