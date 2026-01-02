Tras cerrar una exitosa etapa en Racing, Gabriel Arias tiene nuevo club: donde atajará

Luego de estar defendiendo por más de seis años el arco de la Academia, Gabriel Arias llegó a un acuerdo con otro equipo de la Liga Profesional.

A sus 38 años, Gabriel Arias decidió ponerle punto final a su exitosa etapa en Racing y se fue en condición de libre. Tras perder el puesto con Facundo Cambeses a mitad de temporada, el arquero chileno no tuvo consideración en el equipo de Gustavo Costas y ese fue el detonante clave para terminar de empujar su salida.

En su estadía en el club de Avellaneda, Arias disputó un total de 254 partidos y se fue siendo el futbolista más ganador en la historia del club, con seis títulos en siete años (llegó en 2018).

Gabriel Arias es nuevo refuerzo de Newell’s Ahora, durante el mercado de pases, el futbolista de 38 años recibió propuestas de diferentes equipos del fútbol argentino y luego de pensarlo varias veces, se terminó decantando por atajar en Newell’s. Este viernes por la tarde, Gaviota viajó rumbo a Rosario para hacerse la revisión médica y luego firmó su contrato por un año con la Lepra.

Firma de contrato y a entrenar



Gabriel Arias selló su vínculo con Newell’s por una temporada y ya está entrenando a las órdenes de la dupla en la vuelta a las prácticas.https://t.co/99O69znyA9 pic.twitter.com/CAtQhcg79l — Newell’s Old Boys (@Newells) January 2, 2026 Así, el equipo conducido por la dupla Orsi-Gómez encontró una solución bajo los tres palos luego de las partidas de Keylor Navas y Lucas Hoyos, sumadas a las actuaciones discontinuas de Juan Espínola y Williams Barlasina. El arquero se convirtió en la primera incorporación del club de cara a la temporada 2026, en un mercado que también marca el regreso de Juan Ignacio Ramírez, Armando Méndez, Josué Reinatti y Marcelo Sponda tras finalizar sus respectivos préstamos.