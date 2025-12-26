Atento, Racing: el arquero que reemplazará a Gabriel Arias y las negociaciones que ya están en marcha

Con la salida de Gabriel Arias, Racing resolvió una de las prioridades del mercado: el regreso del arquero que viene de un gran año y ya discute su continuidad.

Tras siete años en el club, Gabriel Arias finalizó su vínculo con Racing y suena para ser refuerzo de la Universidad de Chile.

Entre las carpetas que analiza la dirigencia de Racing para este mercado de pases, no solo aparecen refuerzos y posibles salidas. También hay contratos por renovar, y uno de los nombres que entró en agenda es el de Matías Tagliamonte, quien regresará a la Academia para ocupar el lugar de reemplazante tras la salida de Gabriel Arias, que dejó el club al finalizar su vínculo.

El arquero vuelve luego de su préstamo en Unión, donde tuvo un muy buen rendimiento, y ya se activaron negociaciones para mejorar su contrato. Según Olé, desde el club y el entorno del futbolista confirmaron que las partes comenzaron a dialogar por una actualización salarial, ya que sus números quedaron desfasados respecto del plantel profesional.

“Hay algunas diferencias, pero se va a arreglar”, confiaron desde el círculo íntimo del arquero. Además, las charlas apuntan a una extensión del contrato por un año más, lo que llevaría su vínculo con Racing hasta diciembre de 2028.

Tagliamonte vuelve a Racing para ser el arquero suplente de Cambeses Tagliamonte, baja sensible. Foto: Prensa Gimnasia Antes de su gran 2025 en Unión, Tagliamonte jugó en Gimnasia y Esgrima de Mendoza cedido a préstamo desde Racing. Foto: Prensa Gimnasia Tagliamonte se había ido a Unión a comienzos de 2024, tras la llegada de Facundo Cambeses a la Academia. Luego de un buen año, el club santafesino intentó ejecutar la opción de compra de 500.000 dólares por el 70% del pase, pero dejó vencer el plazo para abonar los 100.000 dólares de adelanto que activaban la operación.

El Tate buscó negociar por fuera de la opción, pero desde Racing fueron claros: necesitaban al arquero como sustituto de Arias. La situación terminó cerrando de manera ideal para la Academia, que evitó salir al mercado para contratar otro arquero o pagar un préstamo, y recuperó a un futbolista que viene de un rendimiento alto en un equipo que terminó segundo en la Zona A del Torneo Clausura.