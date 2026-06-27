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Todo el color del banderazo argentino en Dallas

Este viernes, miles de argentinos se dieron cita en el Klyde Warren Park de Dallas y desafiaron el calor estadounidense para acompañar a la Selección argentina.

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Agustín Pizzolatto y Pilli Molina, dos hinchas argentinos que vivieron el banderazo argentino.&nbsp;

Agustín Pizzolatto y Pilli Molina, dos hinchas argentinos que vivieron el banderazo argentino. 

La presencia de los argentinos en Estados Unidos por el Mundial 2026 se hace notar y los simpatizantes argentinos son protagonistas en todo momento. Es por ello que este viernes, en el Klyde Warren Park de Dallas, una multitud se reunió para alentar a la Selección argentina con un enorme banderazo en apoyo a la Albiceleste.

Algunos hinchas compartieron videos de la masiva presencia de hinchas argentinos en las calles de Dallas, luego del banderazo organizado en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad.

Los videos del banderazo argentino en Dallas

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