Todo el color del banderazo argentino en Dallas
Este viernes, miles de argentinos se dieron cita en el Klyde Warren Park de Dallas y desafiaron el calor estadounidense para acompañar a la Selección argentina.
La presencia de los argentinos en Estados Unidos por el Mundial 2026 se hace notar y los simpatizantes argentinos son protagonistas en todo momento. Es por ello que este viernes, en el Klyde Warren Park de Dallas, una multitud se reunió para alentar a la Selección argentina con un enorme banderazo en apoyo a la Albiceleste.
Algunos hinchas compartieron videos de la masiva presencia de hinchas argentinos en las calles de Dallas, luego del banderazo organizado en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad.