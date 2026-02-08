Susto en el Maracaná: en pleno partido de Flamengo un jugador rival convulsionó y hubo momentos de desesperación

Durante el partido entre Flamengo y Sampaio Correa, un futbolista del equipo visitante convulsionó y provocó un susto inmenso en el Maracaná.

El pasado sábado por la noche, el Flamengo de Filipe Luis dio una clase total de fútbol y goleó por 7-1 al Sampaio Correa, equipo de la Serie D de Brasil. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano tras lo ocurrido con el futbolista Alexandre Souza.

Un jugador del rival de Flamengo sufrió una convulsión en pleno partido A los 8 minutos del primer tiempo, el jugador del equipo visitante sufrió una crisis de convulsiones y terminó tendido en el piso. Al ver la situación el árbitro paró el encuentro y llamó rápidamente a los médicos y la ambulancia para que atiendan al jugador. Por su parte, los jugadores de ambos equipos corrieron para ayudar a Souza y mientras esperan el ingreso del vehículo, lo rodearon y comenzaron a sacudir sus camisetas.

Un jugador del Sampaio Correa convulsionó en pleno partido ante Flamengo X @Rudriguo En ese momento, la desesperación comenzó a crecer y los 21 futbolistas presentes en el campo de juego comenzaron a rezar alrededor del atleta. Luego de varios minutos tendido en el césped del Maracaná, la ambulancia se llevó a Alexandre Souza hacia el hospital Quinta D'or, en São Cristóvão, barrio cercano al estadio. Además, cuando se retiraba del estadio, todos los hinchas del Flamengo comenzaron a aplaudirlo.

Alexandre, camisa 8 do Sampaio Corrêa, caiu no gramado e sofreu uma convulsão. A ambulância entrou em campo para prestar atendimento. Desejamos pronta recuperação ao atleta.#redes3 #lancedigital pic.twitter.com/LbCQ02HB3Q — Lance! (@lancenet) February 8, 2026 De camino hacia el hospital, el futbolista del Sampaio Correa mostró signos de mejoría y generó un alivio total. De todas maneras, el cuadro de la Serie D de Brasil hizo una cadena de oración y pidió por la salud del futbolista.

Alexandre Souza, el futbolista conocido como “milagro vivo" Alexandre Souza es conocido en el fútbol de Brasil por su llamativo apodo de “milagro vivo”. Esto se debe a que en 2024, sufrió un tremendo accidente con su motocicleta y todo indicaba que su parte médico no iba a mejorar, pero logró reponerse y seguir jugando al deporte que más ama.