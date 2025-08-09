Sufre Gallardo: Germán Pezzella salió lesionado, rompió en llanto y ¿se pierde la llave con Libertad?

Germán Pezzella sufrió un golpe en su rodilla que provocó que saliera del campo de juego en camilla y en su llegada al banco de los suplentes rompió en llanto.

River empató 0-0 ante Independiente en el Libertadores de América en un clásico marcado por muchas polémicas como los dos goles anulados al elenco local. Los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron superados por los de Julio Vaccari, pero gracias a una gran actuación de Franco Armani, el cero no se rompió en el marcador y ambos equipos se repartieron puntos.

De esta manera, el Millonario llegó a las ocho unidades, alcanzó la punta de la zona B (la comparte con San Lorenzo) y llega en buena performance al duelo de ida de octavos de Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. Por su parte, el Rojo de Avellaneda sigue sin poder ganar en esta segunda parte del año, se ubica en el último lugar y ahora se le viene la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Germán Pezzella se lesionó y se perderá la llave ante Libertad de Paraguay Pensando en lo que será el duelo ante el elenco paraguayo, el Muñeco recibió una pésima noticia: Germán Pezzella, titular indiscutido, salió lesionado a los 40 minutos del PT por un fuerte dolor en la pierna izquierda tras un choque con Walter Mazzanti.

Al momento de la lesión, el campeón del mundo con la Selección argentina rompió en llanto y se retiró en camilla hacia el banco de los suplentes, donde continuó derramando lágrimas mientras todos sus compañeros y el resto del cuerpo técnico lo consolaban. Ya cuando se fue del estadio, se lo vio al defensor con una férula y todo indica que es una lesión en la rodilla.

Germán Pezzella salió lesionado y rompió en llanto (Créditos: TNT Sports) Esto es un verdadero dolor de cabeza para Marcelo Gallardo, ya que la lesión de Pezzella se suma a la de Paulo Díaz, quien en la previa de este encuentro tenía una inflamación en la rodilla derecha y fue preservado para que llegue al partido en Asunción, y la de Lucas Martínez Quarta (desgarro).