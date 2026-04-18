Sufre Costas: las tres bajas de último momento en Racing a horas de visitar a Aldosivi

A un día de su choque frente al Tiburón en Mar del Plata, Gustavo Costas recibió malas noticias con respecto a tres futbolistas de la Academia.

La necesidad apremia a Racing, que hoy se encuentra fuera de los puestos de clasificación a octavos de final. En ese contexto, el equipo dirigido por Gustavo Costas está obligado a vencer a Aldosivi este domingo desde las 13:30 en el Estadio José María Minella. Sin embargo, en la previa sufrió tres bajas de último momento que se suman a otras ausencias ya confirmadas, complicando aún más el panorama.

El parte médico del club confirmó problemas musculares para Gastón Martirena, Ignacio Rodríguez y Santiago Solari. Los dos primeros padecen distensiones (en el aductor derecho y en el isquiotibial izquierdo, respectivamente), mientras que el extremo arrastra una sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha, sobre una antigua lesión.

Martirena, Rodríguez y Solari, las tres bajas que tiene Racing para su visita a Aldosivi gustavo costas Costas sufre: Martirena, Nacho Rodríguez y Solari se lesionaron a horas del partido con Aldosivi. Fotobaires

Estas bajas se agregan a las de Marcos Rojo, sancionado por su expulsión ante River; Marco Di Cesare, suspendido por acumulación de amarillas; y Gabriel Rojas, quien continúa recuperándose de un desgarro en el bíceps femoral derecho.

Dentro de este escenario, la ausencia de Rodríguez es la que más preocupa, ya que debilita un lateral izquierdo que ya tenía poco recambio. Venía de cumplir ante Botafogo y se perfilaba como titular, pero su lesión obligó a Costas a convocar de urgencia a Galo Volpe, lateral zurdo de la Reserva.