Sorpresiva confesión de Alfredo Berti sobre su reacción en la final de la Copa Argentina

El DT de Independiente Rivadavia , Alfredo Berti , brindó este miércoles una entrevista en la que confesó que se "arrepintió" por lo sucedido con el árbitro Nicolás Ramírez en la final de la Copa Argentina en Córdoba , acto de indisciplina que le valió la expulsión en ese momento, en el encuentro en el que la Lepra se consagró campeón del certamen.

"Me arrepentí de todo lo que pasó luego de que me expulsaron en la final de la Copa Argentina , no soy una persona que haya ejercido la violencia en toda mi vida. Luego de lo sucedido, intenté conseguir el teléfono de Nicolás Ramírez para poder disculparme con él, pero no lo pude conseguir. Fue una carga de emociones muy intensas y en ese momento largué todo", dijo el entrenador en una parte de la charla con DSPORTS Radio FM 103.1.

Al mismo tiempo, el entrenador azul, que se prepara para la temporada 2026, que tendrá a la Lepra compitiendo en el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores , se refirió a la salida de Sebastián Villa y contó: "Villa es un delantero que a mi me da la sensación de que puede jugar en cualquier parte del mundo. Se ha vuelto un futbolista muy maduro y ojalá que tenga muchos éxitos en su futuro".

"Sabemos que seguramente Villa se vaya, así que tenemos que armar un plantel con jerarquía para poder reemplazarlo. Hicimos un año muy bueno con un plantel de jugadores de ascenso y eso marca que si uno agudiza el ingenio se puede incorporar bien", contó además Alfredo Berti .

Sobre la final de la Copa Argentina , el entrenador rosarino expresó: "Uno cuando juega las finales, las debe ganar. Esto es así, en la finales no hay merecimientos, me ha tocado perder y en ese momento uno tiene que tragar veneno, así como el que gana tiene que festejar. La felicidad que nos ha dado ganar la Copa Argentina es algo que no tiene precio. Uno siempre quiere que su equipo compita y pueda ganar títulos".

En otro pasaje de la charla, manifestó que, para él, "los únicos dos equipos que nos superaron en los dos torneos fueron Boca, que perdimos los dos partidos, y Estudiantes. Eso me da la sensación de que se puede competir de gran manera y estar a la altura. Clasificar a la Libertadores nos pone la vara más alta y ahora hay que establecer las proridades entre todas las partes. Siempre se exige ganar y lo hemos hecho saliendo campeones, ahora tenemos la exigencia de tener un equipo competitivo porque todos queremos estar bien en todos los frentes".

Respecto a la participación en la Copa Libertadores y el riesgo de descuidar el torneo local, Alfredo Berti expresó: "El hincha siempre quiere que su equipo gane, esa es la realidad. No va a ir a ver al equipo en la Libertadores como si fuese un viaje de egresados".

Y cerró: "La dirigencia de Independiente Rivadavia tiene mentalidad ganadora y creo que van a pensar de la misma manera que yo, ahora tendremos que direccionar el barco todos para el mismo lado, pero me deja tranquilo que piensen de la misma manera que yo. Estar en el ambiente del fútbol es una ventaja, pero esto es día a día y hay que seguir trabajando".