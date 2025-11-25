El campeón vuelve al ruedo: la Lepra arranca los entrenamientos de cara al 2026

Aún a la espera de novedades respecto a salidas y a nuevas caras dentro del plantel, la Lepra volverá esta tarde a los entrenamientos.

Independiente Rivadavia vuelve esta tarde a los entrenamientos tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025 y de una rápida eliminación en el Torneo Clausura, en el que no pudo meterse entre los 8 mejores de su zona. En el balance, obviamente, la Lepra regresa tras una temporada histórica en la que consiguió la primera estrella a nivel nacional.

La primera práctica pensando en el 2026 será esta tarde a partir de las 16.30 en la Ciudad Deportiva, el predio que el club tiene en calle Terrada de Luján de Cuyo y, lógicamente, estará a cargo de Alfredo Berti, quien continuará en el cargo como entrenador del Azul del Parque.

Luego de los festejos de la semana pasada en el Bautista Gargantini, por el campeonato conseguido ante Argentinos Juniors en el estadio de Instituto de Córdoba, el plantel se reunirá nuevamente a la espera de novedades respecto a la salida de algunos jugadores, a la continuidad de otros, y al arribo de caras nuevas.

En la próxima temporada, la Lepra tendrá triple competencia y por eso debe armar un plantel que esté a la altura para no sufrir sobresaltos. Además de la exigencia del torneo local, afrontará la Copa Argentina y la Copa Libertadores de América. Por primera vez, Independiente Rivadavia competirá en el torneo continental más importante gracias a haberse coronado campeón en Alta Córdoba.

Respecto a ese certamen, que por ahora tiene, además de la Lepra, a Rosario Central, Boca Juniors, Platense y Lanús como representantes argentinos, se sabe que el sorteo de la fase de grupos será en la semana del 18 de marzo, mientras que el comienzo de esa etapa está prevista para el martes 7 de abril (fecha 1). La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera, entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta, entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta, entre el 19 y el 21 de mayo y la sexta y última, entre el 26 y el 28 de mayo.