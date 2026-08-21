Sorpresa: por qué Mauro Icardi podría ser rival de River en la Copa Sudamericana

Mauro Icardi podría enfrentarse al club del cual es hincha en la Copa Sudamericana si llega a confirmarse su vuelta al fútbol sudamericano.

Mauro Icardi continúa sin equipo y el cierre del mercado europeo está cada vez más cerca. El delantero argentino, libre desde el 30 de junio tras su salida del Galatasaray, tuvo como último destino posible a la Lazio, pero las diferencias económicas hicieron imposible el acuerdo: el club italiano ofreció cerca de 2,5 millones de euros por temporada, mientras que el atacante estableció un piso de 5 millones.

Mauro Icardi aún no definió su futuro pese a tener ofertas de Italia El periodista Fabrizio Romano fue contundente al explicar el estado de las negociaciones: “La diferencia entre las partes en las condiciones económicas es muy grande”, señaló, al mismo tiempo que confirmó que la iniciativa de la Lazio “quedó sin resultados”. Curiosamente, el delantero que había sido elegido por el conjunto romano ante el freno de la operación por Icardi, el senegalés Bamba Dieng, no superó satisfactoriamente la revisión médica y finalmente acordó su llegada al Estrella Roja de Belgrado.

Mauro Icardi aún no definió su futuro pese a tener ofertas de Italia. @GalatasaraySK Mientras espera una propuesta que se adapte a sus pretensiones, Icardi continúa entrenándose de manera particular para mantenerse en forma. Su salida del Galatasaray estuvo lejos de ser amistosa: durante su paso por Turquía convirtió 77 goles, aportó 25 asistencias y conquistó cuatro títulos de la Süper Lig en 134 partidos, aunque terminó enfrentado con la dirigencia y el cuerpo técnico. Según Fanatik, el argentino se mostró “muy decepcionado con el presidente y el entrenador”.

Italia sigue siendo uno de los destinos preferidos por el atacante, que además tiene como prioridad disputar la próxima Champions League. Sin embargo, distintas alternativas se fueron cayendo. Rechazó una propuesta del Olympiacos, fue ofrecido al Besiktas y también apareció en el radar del Como, que jugará la próxima edición de la máxima competencia europea. Según Romano, Icardi analiza propuestas importantes de Sudamérica y México, aunque todavía no descarta la aparición de una nueva opción en Italia.