¡Sorpresa! Giorgian de Arrascaeta se convirtió en el Rey de América al vencer a Messi y Maravilla Martínez

Giorgian de Arrascaeta se quedó con el premio al mejor jugador del continente en la tradicional encuesta América le responde a El País.

Como suele ocurrir cada 31 de diciembre, el diario uruguayo El País da a conocer al ganador del premio Rey de América, un trofeo que se otorga cada temporada al mejor futbolista del continente tras una extensa votación en la que participan diversos periodistas de América.

En esta ocasión, 264 periodistas —33 de ellos argentinos— provenientes de 16 países de América participaron en la votación de la encuesta del diario uruguayo El País, estableciendo un récord tanto en el nivel de participación como en el número de países representados.

Giorgian de Arrascaeta es el nuevo Rey de América En lo que fue la 40° edición de la tradicional encuesta que realiza el medio uruguayo, el gran ganador y para sorpresa de muchos fue Giorgian de Arrascaeta. El volante ofensivo uruguayo del Flamengo se impuso con el 62,8 % de los votos y dejó atrás a Lionel Messi, quien quedó en el segundo lugar con un 14,8 %, y Adrián “Maravilla” Martínez (tercero con un 5 %).

De Arrascaeta Giorgian de Arrascaeta es el nuevo Rey de América. @Flamengo De Arrascaeta completó una gran temporada con el Mengao. Tras quedarse con el campeonato carioca a comienzos de año, los dirigidos por Filipe Luís tuvieron un duro enfrentamiento con el Palmeiras tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores. Finalmente, el equipo de Río de Janeiro se terminó quedando con los dos trofeos y completó un sobresaliente 2025.

El once ideal de América según el diario El País Además de la votación principal, los periodistas participaron en la elección del once ideal de América, un equipo que quedó integrado por Agustín Rossi en el arco; una defensa compuesta por Danilo, Gustavo Gómez y Leo Pereira; un mediocampo con Guillermo Varela, Santiago Sosa, Erick Pulgar y Giorgian de Arrascaeta; y un frente de ataque encabezado por Juan Manuel López, Adrián Martínez y Lionel Messi.