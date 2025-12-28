La "mojada de oreja" de Thomas Müller a Lionel Messi sobre el nivel que tendrá en el Mundial 2026: "Dudo que..."

El futbolista alemán puso en duda la influencia de Lionel Messi en la alta competencia internacional, a meses de que la Albiceleste defienda el título.

Lionel Messi vuelve a ser protagonista fuera del campo de juego. Cada actuación del capitán de la Selección argentina, incluso lejos del fútbol europeo, genera análisis, elogios y también cuestionamientos. A seis meses de comenzar el camino hacia la defensa del título mundial, el nombre del rosarino vuelve a instalarse en el centro del debate internacional.

El astro argentino atraviesa un gran presente a nivel clubes. Reciente campeón de la MLS con Inter Miami, Messi fue decisivo en la conquista del título y se quedó con el premio individual más importante del torneo, superando incluso a figuras históricas del fútbol europeo. Con ese respaldo, el rosarino apunta a sostener en 2026 el nivel que mostró en el último tiempo, tanto en Estados Unidos como con la Albiceleste.

Sin embargo, no todos están convencidos de que ese rendimiento pueda trasladarse sin matices a la máxima exigencia internacional. En ese contexto apareció la opinión de Thomas Müller, campeón del mundo con Alemania y actual jugador de Vancouver Whitecaps, quien dejó una reflexión que fue interpretada como una verdadera “mojada de oreja” hacia el capitán argentino.

Las dudas de Müller sobre Lionel Messi "Él podría cambiar todo el equilibro de la Selección argentina, ya sea para bien o para mal", afirmó el futbolista alemán al analizar el rol que podría ocupar Messi en el equipo de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026. Sus palabras rápidamente generaron repercusión por el tono y el momento en que fueron expresadas.

Müller profundizó su mirada al comparar contextos competitivos y marcar diferencias entre la MLS y los torneos internacionales de primer nivel. "Cuando él tenía la pelota en la final de la MLS pudo iniciar muchos ataques y posicionarse donde quería. Dudo que funcione así en la alta competencia internacional", sentenció Thomas Müller en referencia a Lionel Messi.