Maravilla Martínez fue víctima de un robo en su complejo deportivo y tuvo un "gesto" con los ladrones

El predio de Maravilla Martínez, goleador de Racing, fue asaltado el domingo y desde el lugar difundieron un mensaje directo a los responsables.

Adrián “Maravilla” Martínez sufrió un robo en su complejo deportivo y luego tuvo un "gesto" inesperado con los ladrones.

En la madrugada del domingo, el complejo deportivo perteneciente a Adrián Martínez, delantero de Racing, fue víctima de un robo perpetrado por un grupo de jóvenes. El ingreso al predio se habría producido entre las 3 y las 4 de la madrugada del 28 de diciembre, según los horarios registrados por las cámaras de seguridad.

Las imágenes del hecho fueron difundidas horas más tarde a través de la cuenta oficial de Instagram del complejo, que cuenta con canchas de fútbol y pádel, además de otras instalaciones. En los videos se observa a varios individuos recorriendo el predio y retirándose con distintos elementos utilizados para el funcionamiento cotidiano del lugar.

En una de las grabaciones se puede ver cómo los ladrones accedieron a la cocina del establecimiento a través de una ventana. Junto a los videos, desde la cuenta @complejo_adrianmartinez09 publicaron un mensaje dirigido directamente a los responsables del robo.

El mensaje publicado en la cuenta de Instagram del “Complejo Adrián Martínez” Posteo tras el robo en el complejo de Adrián Maravilla Martínez “Chicos, lastimosamente ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron… los esperamos”, expresaron en el posteo, donde también remarcaron que los autores ya fueron identificados tanto por las cámaras del predio como por registros de calles aledañas.

La publicación se viralizó rápidamente y generó múltiples reacciones, sobre todo por el tono del mensaje y la decisión de exponer públicamente el hecho en redes sociales. El comunicado dejó en claro que, al menos por ahora, la intención es recuperar lo robado y evitar que la situación avance hacia una denuncia formal.