Gimnasia y Esgrima suma dos delanteros y continúa armando el plantel para el 2026

El plantel de Gimnasia y Esgrima descansa a la espera del reinicio de la pretemporada que será este viernes 2 de enero, de cara al certamen de Primera División 2026 , tras el ascenso conseguido luego de ser campeón de la Primera Nacional 2025 .

Mientras tanto, y a la espera del debut ante Central Córdoba de Santiago del Estero el último fin de semana de enero, sus dirigentes, el cuerpo técnico encabezado por Ariel Broggi y el manager de la institución, Joaquín Sastre , siguen trabajando en el armado del equipo para estar a la altura de las circunstancias.

Hasta el momento, solo dos futbolistas fueron anunciados oficialmente como refuerzos y en las últimas horas se confirmó el arribo de otros dos jugadores .

El primer en llegar fue Luciano Paredes , el lateral por derecha de 23 años, que renovó contrato por 3 años con el Deportivo Maipú y salió a préstamo al Lobo y luego el club anunció a su segunda incorporación, el paraguayo Juan José Franco , de 33 años, que quedó libre en Instituto de Córdoba y firmó por un año con el Mensana.

En las últimas horas, se confirmó que Santiago Rodríguez y Valentino Simoni serán jugadores del Lobo en el 2026. Se trata de dos delanteros que cerraron su vinculo con el club pero que aún no han sido anunciados oficialmente por la instictución.

Santiago Rodríguez es extremo y tiene 28 años. El futbolista nacido en San Luis, que pertenece a Argentinos Juniors, jugó la última temporada con la camiseta de Sarmiento de Junín. El Bicho de La Paternal repescó al delantero, que estaba a préstamos, y lo cedió al Lobo. Viene de jugar 21 partidos en el año, sin goles y con una asistencia.

rodriguez Santiago Rodríguez jugó los últimos 6 meses del año en Sarmiento.

Valentino Simoni es el 9 goleador de la Reserva de Boca Juniors, que fue campeona en esta temporada. Llega al Lobo a préstamo y sin opción de compra, con el objetivo de sumar sus primeros minutos en Primera, sin lugar en el Xeneize. Tiene 21 años y convirtió 13 goles.

simoni Valentino Simoni, goleador y campeón en el 2025.

Los nombres que suenan

Mientras avanza el mercado de pases, siguen sonando nombres que podrían llegar a Gimnasia y con los que el club ya está negociando. Uno de ellos es Pablo Galdames Millán, actual futbolista de Independiente de Avellaneda. El hermano de Thomas Galdames, ex Godoy Cruz, no será tenido en cuenta en el Rojo por Gustav Quinteros y desde Mendoza preguntaron condiciones.

El volante chileno de 28 años surgió en Unión Española y pasó por Vélez Sarsfield, Génova y Cremonese de Italia, y por el Vasco da Gama. En Independiente jugó 33 partidos en el 2025, anotó 4 goles y dio dos asistencias.

El otro nombre que suena es el de Nicolás Goitea, futbolista de Huracán de Parque Patricios, que no será tenido en cuenta por Diego Martínez. El defensor central santiagueño de 28 años jugó también en Talleres de Córdoba, Vélez Sarsfield, Central Córdoba, Mitre, Delfín de Ecuador. En el último año, con la camiseta del Globo, disputó solamente 11 encuentros.