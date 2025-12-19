Competencia para Paredes: Gimnasia suma a otro lateral y suenan más nombres

El plantel de Gimnasia y Esgrima tendrá una cara nueva en las próximas horas. Es que ya está cerrada de palabra la incorporación del lateral por derecha paraguayo Juan José Franco , de 29 años, que jugó la última temporada en Instituto de Córdoba.

Se trata del segundo futbolista que se incorporará al Lobo tras el arriba de Luciano Paredes , el ex Deportivo Maipú que llegó a préstamo por un año tras haber extendido por tres su contrato con el Cruzado .

Casualmente, Juan Franco también es lateral derecho, por lo que llega a pelear el puesto con Paredes , aunque el paraguayo viene de jugar en Primera División y por ende correría con ventaja en el equipo de Ariel Broggi .

Franco , nacido hace 33 años en Asunción, llegó a Instituto en el 2023. Disputó con la camiseta de la Gloria 76 partidos, con dos goles y una asistencia. El defensor surgió en Cerr Porteño, pasó por Rubio Nú, Nacional de Paraguay y Guaraní, antes de llegar al fútbol argentino. Ahora, tendrá la chance de convertirse en uno de los líderes del Lobo de Primera.

En Gimnasia tienen como objetivo mantener bajo llaves los nombres de posibles refuerzos. A pesar de ello, ya empezaron a sonar los nombres de varios futbolistas con los que el club mantiene conversaciones para incorporar en este mercado de pases.

Uno de ellos es Diego Tarzia, de Independiente de Avellaneda. El juvenil de 22 años, delantero, podría llegar al Lobo ya que no será tenido en cuenta por Gustavo Quinteros, DT del Rojo. Disputó con Independiente 63 partidos, con 5 goles y 4 asistencias.

En las últimas horas comenzó a sonar un futbolista de mucha experiencia de Belgrano de Córdoba: se trata de Facundo Quignón, de 32 años. El volante de 32 años podría llegar a aportarle jerarquía y experiencia al plantel mensana. Quignón hizo las inferiores en River, pasó por San Lorenzo, Newell's Old Boys, Lanús y Dallas de Estados Unidos, antes de llegar al Pirata.

Al mismo tiempo, están en carpeta dos delanteros. Uno es Santiago Rodríguez, de Sarmiento de Junín, y otro Ignacio Sabatini, de Arsenal de Sarandí. Rodríguez, de 28 años, nació en Arizona, San Luis, y es delantero centro. Pasó por Estudiantes de San Luis, Almagro, Instituto y Argentinos Juniors. Mientras que Sabatini es mendocino, nació en Maipú, tiene 26 años y es estremo. Pasó por Mitre de Santiago del Estero, jugó en Huracán Las Heras, Estudiantes y Juventud Unida de San Luis y ahora viene de destacarse en un pobre Arsenal en la Primera Nacional.

Por ahora, no hay confirmaciones, pero será cuestión de horas para que sigan llegando futbolistas a un Gimnasia que trabaja en silencio para no dejar nada librado al azar en su regreso a Primera.