Sin Messi y con Nico Paz, el once confirmado de la Selección argentina para el amistoso ante Islandia

La Selección argentina se enfrentará este martes con su par de Islandia , en el que será su último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro, que está programado para las 22 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

La Albiceleste viene de ganarle 2-0 a Honduras, en un discreto partido en el que no sufrió para derrotar a un rival que está varios escalones debajo suyo. Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez -de penal- y Giuliano Simeone, uno en cada tiempo.

Lionel Scaloni definió una formación con cuatro modificaciones con respecto al triunfo ante Honduras del sábado que servirán como banco de pruebas para el Mundial, en el que la Albiceleste debutará en exactamente una semana ante Argelia.

La gran noticia en la Selección argentina pasa por el regreso de Lionel Messi. Recuperado de la lesión muscular que sufrió mientras jugaba para Inter Miami, el capitán volverá a tener acción ante Islandia . Sin embargo, Lionel Scaloni lo llevará de a poco y su ingreso está previsto para la segunda parte.

En su lugar estará Nico Paz, que el domingo volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel tras el triunfo por 2 a 0 frente a Honduras. El mediocampista del Como había encendido las alarmas por un golpe en la rodilla derecha que sufrió ante Hellas Verona, en una de las últimas jornadas de la Serie A, pero ya dejó atrás la molestia y será titular.

En defensa habrá apenas una variante respecto del equipo que viene de vencer a Honduras. Agustín Giay continuará como lateral derecho y todo indica que le ganó terreno a Nicolás Capaldo en la consideración del entrenador. La zaga central volverá a estar compuesta por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, mientras que Facundo Medina ocupará el sector izquierdo, pese a que durante la semana también se evaluó la alternativa de Nicolás González. Tanto Cristian Romero como Gonzalo Montiel podrían sumar minutos en el complemento.

Pensando en el estreno mundialista, Lionel Scaloni optará por cuidar a varios futbolistas importantes y mantendrá gran parte de la estructura que utilizó en el último amistoso. Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco y Giuliano Simeone repetirán desde el arranque, mientras que Nico Paz ingresará en lugar de Lionel Messi. La otra modificación estará en ataque, donde José Manuel López reemplazará a Lautaro Martínez.

Por otra parte, Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez continúan con la recuperación de sus respectivas molestias físicas y seguirán al margen. La intención del cuerpo técnico es no apresurar sus regresos para que lleguen en plenitud al debut frente a Argelia, encuentro para el que tanto el Dibu como Álvarez aparecen como piezas clave dentro de la formación ideal.

Las formaciones y otros detalles del partido

Amistoso internacional

Argentina – Islandia

Estadio: Jordan-Hare Satadium (Auburn, Alabama)

Árbitro: a confirmar

Hora: 22. TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Nico Paz y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Fuente: NA