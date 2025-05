Sergio Gómez habló sobre su relación con Favio Orsi a días de la final con Huracán: "Tenemos una..."

En diálogo con Román Iucht para el programa La Oral Deportiva (Radio Rivadavia), contó que pese a salir de un barrio sin ninguna comodidad, demostró "que se llega a tener una vida más digna", y añadió: "Siempre digo que tengo huevos y no por ser guapo, sino porque a varias cosas les dije que no". Además, destacó la importancia que tuvo su madre en su vida: "Siempre le agradezco a Dios por las cosas que me dio y me hizo vivir. Ella fue mi vida, mi ejemplo y la persona que me enseñó que todo se consigue laburando".