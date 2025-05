El insólito antecedente de una final entre Platense y Huracán: monedas al aire y definición por córners

Ni River, ni Racing, ni Boca, ni San Lorenzo ni Independiente. Los finalistas del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol , más que merecidamente, son Platense y Huracán . El equipo comandado por la dupla que componen Flavio Orsi y Sergio Gómez dejó en el camino a tres grandes: Racing, River y el Ciclón, ayer por la tarde. ¿El Globo? A Barracas Central y a dos que prácticamente no recordaban lo que era perder como locales: Rosario Central e Independiente. Llamativos finalistas, es cierto, pero más llamativo aún resulta el hecho de que la de este torneo no sea la primera final entre ambos.

Dada la llamativa ubicación del torneo en el calendario, cerca ya de las fiestas y tras una larga temporada, los partidos duraban solo 40 minutos y hubo casos en los que un equipo disputó dos encuentros en un mismo día. En caso de empate, había un alargue de otros 20 minutos divididos en dos tiempos de diez y si persistía la igualdad… No, no había penales. Clasificaba que el que más córneres hubiera ejecutado durante el partido. ¿Y si además había paridad en tiros de esquina? Pues era el turno de la moneda, que se lanzaba al aire y definía al equipo que pasaría de ronda.

No solo la Copa Adrián Escobar no fue ficción, sino que la AFA la consideró un certamen oficial y en 1943 Huracán y Platense realmente pelearon por una estrella. Los árbitros eran extranjeros, pues la AFA no contrataba argentinos para no poner en riesgo la imparcialidad del increíble campeonato. En las semifinales de la edición de 1943, Platense eliminó a Boca (que era campeón del fútbol argentino y esperó por el Calamar en semis) después de un 7 a 3… en tiros de esquina. Fue empate sin goles en tiempo regular y también en el suplementario; y los córneres depositaron a los de Vicente López en la final.