Sebastián Báez le ganó a Camilo Ugo Carabelli y avanzó a semis del Argentina Open 2026

Sebastián Báez le ganó en sets corridos en el duelo de argentinos a Camilo Ugo Carabelli y se metió en las semifinales del Argentina Open 2026. Báez , que tuvo un gran inicio de año, se impuso por 7-6(5) y 6-2, luego de una hora y 59 minutos de juego.

El primer set fue muy parejo, con momentos de claro dominio para ambos tenistas. Primero Báez consiguió una rápida ventaja de 4-1, aunque sigo Carabelli pudo revertir la situación para dar vuelta la historia y llegar a sacar 5-4. Sin embargo, le tembló el pulso con su servicio y Báez pudo forzar el tie-break.

En la muerte súbita Báez tuvo un gran arranque, que le permitió tomar ventaja de 6-2 y recién en su cuarto set point pudo conseguir el 7-5 definitivo.

En el segundo parcial se vio la mejor versión de Báez , que se mostró en todo momento muy decidido y consiguiendo muy buenos winners tanto desde el fondo de la cancha como cuando subía a la red.

Esto, sumado a lo desdibujado que salió Ugo Carabelli después de perder el tie-break, fue clave para que Báez termine consiguiendo el 6-2 final que le dio el triunfo y el boleto a semis.

Esta victoria le permite a Báez continuar con su gran arranque de año, en el que tuvo una muy buena actuación en la ATP United Cup y además alcanzó la final en el ATP 250 de Auckland, donde cayó en el partido decisivo ante el checo Jakub Mensik.

Sebastián Báez va por la revancha ante Darderi

Embed DARDERI A SEMIS



Luciano Darderi derrotó 7-5 6-1 a Pedro Martinez y está entre los 4⃣ mejores del IEB+ Argentina Open 2026 pic.twitter.com/Bupb0xCFfx — IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) February 14, 2026

El rival de Báez en la semifinal será el italiano Luciano Darderi (2°), quien en el último turno de la sesión nocturna derrotó 7-5 6-1 a Pedro Martinez y está entre los cuatro mejores del IEB+ Argentina Open 2026. Báez tendrá una muy buena oportunidad para tomarse revancha luego de la derrota sufrida ante el italiano en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Fuente: NA